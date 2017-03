Schöpf und Burgstaller Schalker Bussis

Natürlich spricht in diesen Tagen alles über den München-Rückkehrer. Es ist ja auch immer etwas Besonderes, wenn ein ehemaliger Profi des FC Bayern mit seinem neuen Klub auf den deutschen Rekordmeister trifft. Die alten Kollegen, das vertraute Umfeld, zurück beim "Mia-san-Mia"-Verein.

Alessandro Schöpf kehrt also zurück nach München. Zwei Jahre spielte der 24-Jährige für den FC Bayern, Pflichtspieleinsätze machte er - anders als der zweite Rückkehrer Holger Badstuber - jedoch keine für das erste Team. Schöpf kam ausschließlich für den Nachwuchs und die zweite Mannschaft zum Einsatz.

Mittlerweile ist der Österreicher Leistungsträger beim FC Schalke. In einem Team voller Supertalente und Stars ist er der Torjäger der Stunde: In den vergangenen drei Partien gegen Hoffenheim, Köln und Saloniki (alle Partien gingen 1:1 aus) schoss er die Tore, insgesamt hat er sieben Treffer für Schalke erzielt und führt die interne Torschützen-Rangliste an. Kein Wunder, dass er sich vor dem Pokal-Viertelfinale gegen die Münchner (20.45 Uhr, High-Liveticker SPIEGEL ONLINE) selbstbewusst gibt: "Wir wollen den Bayern einen großen Fight liefern."

Auch Burgstaller kam aus Nürnberg

Die Weg vom Talent zum Leistungsträger führte Schöpf über die Zweite Liga. Beim 1. FC Nürnberg mauserte er sich zum laufstarken Mittelfeldspieler, kam in seiner ersten Saison auf fünf Tore und sieben Vorlagen, in seiner zweiten auf sechs Tore und vier Vorlagen. Gründe genug für den damaligen Schalke-Manager Horst Heldt, in der Winterpause 2016 zuzuschnappen: "Alessandro ist ein vielseitiger Mittelfeldspieler mit großem Potenzial, dessen Entwicklung noch nicht abgeschlossen ist. Er passt perfekt zu unserer Philosophie", lobte Heldt.

Mittlerweile kann sich Schalke einmal mehr bei den Nürnbergern bedanken, denn in Guido Burgstaller kam in der Winterpause der laufenden Saison erneut ein vielversprechender FCN-Spieler zu den Schalkern. Der kampfstarke Stürmer, ebenfalls aus Österreich, hat mit seiner Spielweise und zwei geschossenen Toren einen guten Stand bei den Fans. Dazu gab er am vergangenen Spieltag gegen Hoffenheim eine Vorlage - für Schöpf.

Burgstaller kam mit einem breiten Kreuz aus der zweiten Liga, in der er mit 14 Toren sogar noch bis zum vergangenen Wochenende die Torjägerliste anführte, bevor er vom Stuttgarter Simon Terodde abgelöst wurde. "Ich habe das nicht verfolgt. Ich will jetzt bei Schalke 04 Tore schießen", war sein lapidarer Kommentar zu dieser kuriosen Geschichte.

"Angst brauchen wir nicht zu haben"

Zur Erfüllung seiner Ziele bekommt er derzeit genügend Spielzeit: Seit seiner Verpflichtung ist er im Schalker Angriff gesetzt. Burgstaller profitiert dabei von den Verletzungungen des Schweizers Breel Embolo und des Argentiniers Franco di Santo und der Formsuche nach langer Verletzung des früheren niederländischen Top-Torjägers Klaas-Jan Huntelaar.

Schöpf und Burgstaller: Zwei Österreicher sorgen momentan für die positiven Gefühle auf Schalke - in einer ansonsten wieder einmal durchwachsenen Saison. In der Bundesliga liegt der Klub auf Rang zwölf mit acht Punkten Rückstand auf die internationalen Plätze. In der Europa League steht das Team immerhin im Achtelfinale gegen Borussia Mönchengladbach. Und dann bleibt noch der Pokal. Über diesen Wettbewerb könnten sich die Schalker noch für einen internationalen Startplatz qualifizieren.

Wenn Schalke das abrufe, "was wir können, dann glaube ich, dass es auch für die Bayern nicht leicht wird, uns zu schlagen", sagt Burgstaller der "Funke Mediengruppe" selbstbewusst: "Angst brauchen wir da nicht zu haben. Und ohne Selbstvertrauen dahin zu fahren, wäre auch Blödsinn. Wir haben sieben Spiele in Folge nicht verloren. Da wird das schon wieder klappen."

Der jüngste Schalker Sieg gegen die Bayern liegt fast auf den Tag genau sechs Jahre zurück: Am 2. März 2011 gewann S04 1:0 im Pokal-Halbfinale in München. Das Tor damals schoss der spanische Publikumsliebling Raul.

Beliebt sind Schöpf und Burgstaller schon auf Schalke. Vielleicht klappt es ja auch mit einem Tor gegen die Bayern.