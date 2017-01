BVB-Zugang Isak "Er kann der neue Zlatan werden"

Kann es einen "neuen Zlatan Ibrahimovic" geben? Eine Kopie des Angreifers, der im Spätherbst seiner Karriere noch die meisten Tore bei Manchester United schießt? Der Karatetritte gegen Mitspieler verteilt, Fallrückziehertore aus 25 Meter Entfernung schießt, und sich prominente Intimfeinde wie Pep Guardiola hält? Eine solche Karriere kann man doch eigentlich nicht kopieren.

Und dennoch: Wo immer man etwas über Alexander Isak liest, den schwedischen Jungstar - dessen langfristige Verpflichtung Borussia Dortmund am Montag verkündete, nachdem bereits ein Foto mit ihm und BVB-Sportdirektor Michael Zorc im Internet kursiert hatte -, wo immer man also Analysen studiert, Videos anschaut - schnell ist er da, der Zlatan-Vergleich.

Als Erstes zog ihn ein Kollege beim schwedischen Erstligisten AIK Solna. Chinedu Obasi, früher in der Bundesliga bei Schalke und Hoffenheim aktiv, sagte über seinen jungen Mitspieler: "Er ist so ein großes Talent, er ist außergewöhnlich. Er kann der neue Zlatan werden. Ich hoffe, er kann sich seine Ruhe bewahren und kämpft weiter. Dann kann er weit kommen."

"Ich muss mehr essen"

Alexander Isak, 17 Jahre, 4 Monate und 2 Tage alt, ist auf dem besten Weg, die Prognosen von Obasi zu erfüllen. Ein Geheimtipp ist er schon längere Zeit nicht mehr. Real Madrid, Liverpool, Chelsea, Bayern München - nahezu sämtliche großen Klubs sollen regelmäßig Scouts zu Spielen des AIK geschickt haben. Ibrahimovic ist ebenfalls ein Fan und empfahl dem Vernehmen nach seinen früheren Klubs Paris Saint Germain und Juventus, sich den Jungen mal genauer anzusehen.

Nun wechselt Isak zu den Dortmundern, die in ihrem Team bereits eine ganze Reihe hochtalentierter Jungstars haben. Mit Isak stößt noch ein 1,90 Meter großer, dribbelstarker Angreifer hinzu, der schnell ist und sich auch in engen Räumen behaupten kann. Besonders heraus sticht seine Ruhe vor dem gegnerischen Tor: 13 Tore in 29 Spielen schoss er für den Klub.

Diese Kaltschnäuzigkeit ist es auch, die die meisten Vergleiche zu Ibrahimovic begründet. Es gibt schließlich auch Unterschiede, etwa in der Beweglichkeit. Isak ist auch noch nicht so wuchtig wie Ibrahimovic, das kann sich aber noch ändern: "Ich muss mehr essen und stärker werden, mehr Muskeln aufbauen", hat Isak der schwedischen Zeitung "Aftonbladet" im April vergangenen Jahres gesagt: "Ich bin ja auch noch nicht so alt."

Jüngster Torschütze der schwedischen Geschichte

Isaks Entwicklung war schon früh abzusehen. "Schon als er zehn Jahre alt war, war sein Spiel extrem ausgereift. Er hatte gute Füße und feine Qualitäten. Eigenschaften, die dir helfen, ein guter Spieler im Erwachsenenbereich zu werden", hat der AIK-Scouting-Direktor Tobias Ackerman gesagt. Isak spielt seit seinem sechsten Lebensjahr beim AIK, im Gegensatz zu Ibrahimovic, der früh mit Mitspielern und Trainern aneinandergeriet, hatte er eine ruhige, auf den Sport fokussierte Kindheit.

Nach einer schwächeren Phase, in der ihm seine Trainer vorwarfen, nicht genügend zu laufen, fand er zurück in die Spur: Mit 15 Jahren trainierte er mit den Profis, im Mai 2016 unterschrieb er seinen ersten Profivertrag. Isak wurde mit 16 Jahren, fünf Monaten und sieben Tagen AIKs jüngster Torschütze. Auch in wichtigen Spielen, etwa Derbys oder Duellen mit Titelkonkurrenten, traf er. Bei AIK wurde er schnell Fanliebling, es gibt T-Shirts mit seinem Gesicht zu kaufen.

AFP Alexander Isak

Mittlerweile ist er in der schwedischen Nationalmannschaft angekommen. Dort schrieb er kürzlich Geschichte: Beim 6:0 gegen die Slowakei wurde er mit 17 Jahren und 113 Tagen jüngster Torschütze seines Landes. "Alexander hat mich nicht überrascht", sagte Nationaltrainer Janne Andersson danach: "Er ist schon so weit und so stabil. Man merkt gar nicht, dass er noch so jung ist." Den Rekord hat er übrigens nicht Zlatan gestohlen (der traf erst mit 20 Jahren), sondern Erik Dahlström, der ihn 1912 aufstellte.

Ibrahimovic ist nicht sein größtes Vorbild

Das Tor zeigte viele seiner Qualitäten: Isak läuft, beschattet vom Gegenspieler, in den Strafraum, stoppt aber so abrupt, dass der Gegner einige Meter weiter rennt, während sich Isak den Ball mit dem Rücken zum Tor vorlegt (mit einem Kontakt), zwei schnelle Schritte macht, abzieht - und trifft. Ein herreingrätschender Gegenspieler kommt zu spät.

Als junger schwedischer Spieler guckt er natürlich zu Ibrahimovic auf, das schon. Aber eigentlich hat er ein anderes Vorbild: Henok Goitom, ein früherer AIK-Angreifer der derzeit für den FC Getafe spielt, ebenfalls lange Publikumsliebling war und ähnliche Wurzeln hat: Isak ist wie Goitom Sohn eritreischer Einwanderer.

Sollte der Wechsel von AIK zum BVB übrigens tatsächlich für die kolportierten zehn Millionen Euro Ablösesumme über die Bühne gehen (alle Parteien haben über die Transfermodalitäten Stillschweigen vereinbart), hätte Isak einen weiteren Rekord gebrochen: Er wäre der teuerste Verkauf aus der schwedischen Liga heraus. Die alte Bestmarke, 8,5 Millionen Euro, stammt aus dem Jahr 2001, damals ging ein junger Angreifer von Malmö zu Ajax Amsterdam.

Es war, natürlich, Zlatan Ibrahimovic.