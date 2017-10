Werder-Trainer Nouri Letzte Ausfahrt Müngersdorf

"Das war mal richtig schlecht", mit diesen Worten begrüßte Werders Stadionsprecher Arnd Zeigler die Zuschauer im Weser-Stadion zur Halbzeitshow. Wenige Sekunden zuvor hatten die Werder-Anhänger ihre Mannschaft mit einem Pfeifkonzert in die Pause verabschiedet. Nach einer grottenschlechten Leistung lagen die Bremer nach 45 Minuten schon mit 0:2 zurück.

Das Ergebnis sollte sich bis zum Schlusspfiff nicht mehr ändern. Diesen erlebten allerdings nicht mehr alle 42.100 Zuschauer im Stadion, denn viele grün-weiße Fans hatten sich schon auf den Weg nach Hause gemacht oder standen bereits beim Freimarkt, dem gerade eröffneten Volksfest der Stadt, mit einem Bier in der Hand an der Theke. Es ist schon ein unmissverständliches Zeichen, wenn die sonst so loyalen Werder-Fans ihr Team nicht mehr unterstützen. Nach nun bereits acht Spielen ohne Sieg (so schlecht war Werder zu diesem Saison-Zeitpunkt in der Vereinsgeschichte noch nie) scheint die Geduld am Ende.

Die Spieler scheinen ratlos: "Gladbach hat uns heute laufen lassen, wir waren immer ein, zwei Schritte zu spät. Deshalb haben wir uns insbesondere in der ersten Halbzeit sehr schwer getan. Wir wollten attackieren, vorne draufgehen. Aber die Gladbacher haben sich sehr gut in den Räumen bewegt und immer eine Lösung gehabt", analysierte Werder-Kapitän Zlatko Junuzovic. Der Österreicher, der unter der Woche seinen Rücktritt aus der Nationalmannschaft verkündet hatte, sollte seinem Team nach seiner Rückkehr in die Startelf die nötige Sicherheit geben - konnte das aber nicht.

Die Gäste aus Mönchengladbach zeigten ihre beste Saisonleistung und kletterten nach dem ersten Auswärtssieg der Saison auf Platz fünf. Trainer Dieter Hecking war für sein Verhältnis fast schon euphorisch und wusste gar nicht, welchen Spieler er am meisten loben sollte. Seinem Trainerkollegen sprach Hecking Mut zu.

Der angesprochene Alexander Nouri kann mittlerweile jede Aufmunterung gut gebrauchen. Noch am letzten Spieltag der vergangenen Saison hatte Werder die Chance, international zu spielen. Vier Monate später befindet sich das Team wieder tief im Abstiegskampf. Also genau da, wo Nouri die Grün-Weißen im September 2016 übernommen hatte.

Gegen Gladbach setzte Nouri auf eine defensive Ausrichtung im mittlerweile gewohnten 3-5-2-System. Die Führungsspieler Thomas Delaney und Junuzovic sollten das Spiel ankurbeln, konnten es aber nicht. Denn die Gladbacher attackierten früh und waren mit ihren quirligen und technisch versierten Offensivspielern immer gefährlich. Nach einer fast perfekten ersten Hälfte führten die Gäste nach Toren von Kapitän Lars Stindl und dem Ex-Bremer Jannik Vestergaard 2:0. Delaney hätte allerdings kurz vor der Pause verkürzen müssen, doch der Däne vergab freistehend aus fünf Metern.

Ohne Kruse ist hier gar nichts los

Damit wäre auch das Hauptproblem der Bremer thematisiert: das Toreschießen. Werder hat nach acht Spielen nur drei Treffer erzielt. Auch das eine Negativmarke in der Vereinsgeschichte. Top-Torjäger Max Kruse fehlt. Der Ex-Gladbacher hatte sich im Heimspiel gegen Schalke (1:2) das Schlüsselbein gebrochen und wird wohl noch bis Anfang November fehlen. Sein Sturmpartner Fin Bartels befindet sich im Formtief und Zugang Ishak Belfodil hat seine Bundesliga-Tauglichkeit immer noch nicht nachweisen können.

Am kommenden Sonntag gastieren die Bremer nun beim Tabellenletzten in Köln. Es könnte das Schicksalsspiel für Trainer Nouri werden. Auch wenn Kapitän Junuzovic seinen Coach verteidigt und die Mannschaft in die Pflicht nimmt: "Es liegt nicht am Trainer oder dem Trainerteam. Wir Spieler müssen es auf dem Platz zeigen, aber das schaffen wir im Moment einfach nicht."

Frank Baumann, Geschäftsführer Sport, stellte Nouri für das Spiel in Köln eine Jobgarantie aus. "Die Situation hat sich nicht verändert. Gegen Köln wird er definitiv auf der Bank sitzen." Ob Nouri bei einer Niederlage beim Schlusslicht auch noch Trainer bleiben werde, sagte Baumann jedoch nicht: "Wir müssen uns beeilen, bis zur Winterpause können wir nicht warten. In den nächsten Wochen müssen wir punkten." Am Sonntag (13.30 Uhr, Liveticker SPIEGEL ONLINE) könnte nun ausgerechnet die Werder-Legende Claudio Pizarro das Schicksal von Nouri entscheiden. Der Coach wollte den jetzt 39-jährigen Pizarro im Sommer nicht mehr behalten. Baumann hätte mit dem Stürmer gerne um ein Jahr verlängert.