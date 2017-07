Fünftligaspiele live im Internet Was sind das bloß für Amateure?

Seit Jahren stöhnt der Amateurfußball über die wachsende Zahl von Profispielen im Fernsehen. Ab dieser Saison gibt es sogar alle Drittligapartien live zu sehen. Es gibt kaum noch Termine, an denen man ohne Konkurrenz durch TV-Fußball auflaufen kann. Ist der dramatisch zurückgehende Zuschauerzuspruch damit zu erklären?

In vielen Oberligen (fünfte Liga) haben sich die Besucherzahlen in den letzten fünf Jahren nahezu halbiert. Selbst die attraktivste der 13 Ligen - die Südstaffel im Nordosten mit Publikumsmagnet Chemie Leipzig - kam in der abgelaufenen Spielzeit lediglich auf 333 Zahlende pro Partie. Schlusslicht ist die Oberliga Mittelrhein mit deren 161; in Bremen werden die Besucherzahlen gar nicht erst registriert.

Händeringend suchen die Amateurvereine nach zahlenden Besuchern, die nicht nur eine Eintrittskarte lösen, sondern auch durch Bier, Bratwurst und Merchandising Geld in die Kassen spülen. Dazu müssen sie aber ins Stadion kommen, was immer weniger passiert. So gesehen verwundert der Vorstoß des DFB, Spiele der Ober- und Landesligen (fünfte/sechste Liga) kostenfrei im Internet zu übertragen: eine Ware, die ohnehin nicht sonderlich nachgefragt wird, soll durch Vervielfältigung attraktiver werden. Kann das funktionieren?

sporttotal.tv Eine 180-Grad-Kamera

Nach Ansicht des DFB ja, denn die auf zehn Jahre angelegte Kooperation mit dem Onlineportal "sporttotal.tv" führe zur "Steigerung der Sichtbarkeit und Präsentation des Amateurfußballs". Bis 2020 sollen 3000 Sportplätze unterhalb der vierten Liga mit modernster Kameratechnik ausgestattet werden.

Die fest installierte 180-Grad-Kamera erfasst mit vier Objektiven quasi per Bewegungsmelder das Geschehen auf dem Rasen und sendet es direkt ins Internet, wo die User kostenfrei zusehen können. Auch für die Klubs fallen außer einer monatlichen Leihgebühr von 9,90 Euro keinerlei Gebühren an, denn die Kamera- und Installationskosten sollen durch Werbung auf dem Portal eingespielt werden.

"Dieses Kamerasystem und die Plattform bietet eine neue Perspektive für den Amateurfußball", sagt DFB-Vizepräsident Rainer Koch, beim Verband für den Amateurfußball zuständig: "Besonders die jungen Fußballerinnen und Fußballer kommunizieren über die sozialen Netzwerke. Sie posten und teilen Bewegtbild-Segmente von Spielen ihrer eigenen Mannschaft und ihres Heimatvereins."

Zur Rückrunde 2016/17 ist das System als Pilotprojekt in Bayern und Niedersachsen an den Start gegangen. Fußballfans konnten weltweit live dabei sein, wenn sich Teams wie Blau-Weiß Bornreihe und Turnerbund Uphusen oder SV Kirchanschöring und DJK Vilzing um Ligapunkte duellierten. Die Resonanz auf Vereinsebene war zurückhaltend. Zwar ließen sich beispielsweise in der Oberliga Niedersachsen mit Ausnahme von Arminia Hannover alle Teams das Kamera-Vierauge installieren, doch das war vor allem dem Leidensdruck einer Spielklasse zuzuschreiben, in der jeder Strohhalm als Rettungsanker gesehen wird.

"Lieber mit dem Handy auf dem Sofa rumlungern"

Kritiker befürchten, dass die Besucherzahlen noch weiter zurückgehen: "Vor allem Auswärtsfahrer gehen nicht mehr regelmäßig auf die Reise", sagt Frank Willig aus dem Vorstand des Kameraverweigerers Arminia Hannover: "Geldmangel, zeitliche Gründe, ein dicker Saufkopp vom Samstagabend: Da überlegt der eine oder andere, ob er sich den Trip von Hannover nach Spelle nicht spart und lieber mit dem Handy auf dem Sofa lungert".

Auch den beschworenen Mehrwert in Form von überregionaler Werbung und Sponsoreneinahmen sieht Willig nicht: "Was interessiert es Bäckermeister Krause aus Bersenbrück, ob seine Werbebande in Göttingen übers Tablet flimmert?". Stattdessen glaubt der 46-Jährige, dass Amateurfußball langfristig Schaden nimmt.

"Wenn noch weniger kommen werden, sich auch passionierte Stadiongänger wegen der schlechteren Atmosphäre irgendwann abwenden, macht uns das für Sponsoren noch unattraktiver", sagt Willig: "Das kann durch das Online-Portal nicht aufgefangen werden, denn wenn dort die Spiele von 3.000 Mannschaften gezeigt werden, hat man ja keinerlei Alleinstellungsmerkmal. Ich kann nicht sehen, wie wir davon profitieren, zumal die Vereine ja auch nicht an den Erlösen beteiligt sind."

Moritz Braukmüller von Ligakonkurrent FC Eintracht Northeim sieht das positiver: "Endlich bekommen auch die Amateure mal etwas Aufmerksamkeit, wo doch sonst alles vom Profifußball geflutet wird. Wir hatten im letzten Jahr einen Zuschauerschnitt von 336. Da muss man doch mal ganz ehrlich fragen: Wer soll denn überhaupt noch wegbleiben? Und wer ein echter Fan ist, der fährt auch weiter auswärts".

Für den Vizemeister der vergangenen Saison bietet die neue Technik stattdessen attraktive Möglichkeiten: "Ein paar Minuten nach dem Schlusspfiff kann ich mit der App schon eine Zusammenfassung des Spiels online stellen und über unsere Social-Media-Kanäle verbreiten. Das verschafft uns Aufmerksamkeit, und wir glauben, dass dadurch Leute neugierig werden und ins Stadion kommen." Auch für Braukmüller gibt es allerdings eine Bedingung: "Die Frage nach der Beteiligung der Vereine an den Einnahmen muss spätestens im nächsten Jahr kommen."