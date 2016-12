Gladbacher Krise Schubert in Moll

Es war ein warmer Spätsommerabend, die Borussia hatte gerade sechs teilweise wunderschöne Tore erzielt, die Fans waren in allerbester Laune, alles war gut. Es schien etwas Großes zu entstehen in Mönchengladbach an jenem 26. August dieses Jahres. Dieser Abend des 6:1 über Young Boys Bern, mit dem sich Borussia Mönchengladbach zum zweiten Male nacheinander für die Fußball-Champions-League qualifiziert hatte, war ein großartiges Versprechen.

Seitdem ist fast alles schiefgegangen.

Vier Monate später wird die Borussia am Abend gegen den VfL Wolfsburg (20 Uhr, Liveticker SPIEGEL ONLINE) ein misslungenes Halbjahr abschließen, der Klub ist auf Platz 13 der Tabelle abgestürzt, punktgleich mit Werder Bremen. In der Hinrunde gelang dem Team bisher ein kümmerlicher Auswärtspunkt. Und für den Trainer André Schubert könnte die Partie am Abend zum Abschiedsspiel werden. In der Öffentlichkeit und bei den Anhängern hat er ohnehin kaum noch Kredit.

Seit fünfzehn Monaten ist Schubert der verantwortliche Coach bei der Borussia, und in dieser Zeit ist die Beziehung zwischen ihm, dem Verein und den Fans fragil geblieben. Seine Berufung zum Chefcoach im September des Vorjahrs, als er für den zurückgetretenen Lucien Favre aufrückte, wurde von Beginn an mit Skepsis begleitet, Die Mannschaft legte in den ersten Schubert-Wochen eine beeindruckende Erfolgsserie hin, und dennoch zögerte Manager Max Eberl zwei Monate lang, bis er dem 45-Jährigen endgültig einen Cheftrainervertrag vorlegte.

Eberl hatte sich früh darauf festgelegt, das Schubert nur ein Übergangstrainer sein sollte, er hatte in ganz Europa nach Nachfolgern gesucht, während das Team unter Schubert einen Sieg nach dem anderen feierte und der Manager schließlich wie ein Getriebener der Ereignisse wirkte. Er wartete und wartete, aber als Schubert die Mannschaft innerhalb von acht Wochen vom letzten Tabellenplatz unter die ersten Fünf der Liga geführt hatte - da gab es kein Argument mehr, noch auf jemand anderen zu setzen. Niemand hätte das verstanden.

Was ist Schubert eigentlich vorzuwerfen?

Schubert kann mit allem Recht darauf verweisen, dass die Mannschaft unter seiner Führung den Sprung in die Champions League geschafft hat, er hat die Rolle von Spielern wie Mahmoud Dahoud und Thorgan Hazard gestärkt, die zu Leistungsträgern wurden, er hat leichte taktische Korrekturen in der Elf vorgenommen und die Borussia auch dadurch zu einem der heimstärksten Teams der Liga gemacht. Was ist ihm eigentlich demnach vorzuwerfen?

Aber auf der anderen Seite gibt es diese fast schon rätselhafte Auswärtsschwäche der Mannschaft, die sich durch das gesamte Kalenderjahr 2016 geschleppt hat, es gab die erschreckend mut- und harmlosen Auftritte im Europapokal bei Manchester City und in Barcelona, als die Mannschaft komplett chancenlos war. Was für eine Gelegenheit an sich, bei den ganz großen Klubs vorzuspielen, gegenzuhalten, zu zeigen, was man kann. Diese Chance blieb vollständig ungenutzt.

Schubert hatte von Beginn an einen schweren Stand. Lucien Favre war und ist für die Fans ein Trainer-Idol. Dass er jetzt in Frankreich den mediokren OGC Nizza zur Tabellenführung befördert hat, dass er dabei den schwer erziehbaren Mario Balotelli hinbekommt, ist für die Borussen-Fans nur ein weiterer Beleg dafür, welch außergewöhnlicher Coach in den Vorjahren im Borussia Park gewirkt hat.

In dessen Schatten zu arbeiten war für Schubert von Anfang an kompliziert, er hat sich im Grunde daraus nicht befreien können. Mit dem leicht verschrobenen, oft anstrengenden Favre, der Gladbach 2010 vor dem sicheren Abstieg bewahrte, war es eine Herzensbeziehung, mit Schubert eine Arbeitsbeziehung. Und das ist nicht seine Schuld, für seinen Vorgänger kann er wenig. Auch dafür, dass er nicht der Typ ist, die Massen im Sturm zu erobern.

Mit dem Zögern im Nachhinein recht behalten?

Dennoch verstärkte sich in den Vorwochen der Eindruck, dass Eberl mit seinem Zögern im Vorjahr im Nachhinein recht damit gehabt habe. Es ist dem Trainer jedenfalls nicht gelungen, das Potenzial der Mannschaft auf ein konstantes Niveau zu bringen, er hat die Defensivprobleme des Teams nicht in den Griff bekommen, und zuletzt hatte man auch nicht mehr das Gefühl, dass er in der Lage ist, Impulse zu geben, die die Mannschaft aus dem Tief herausholen.

Seit dem sechsten Spieltag hat diese so ambitionierte Elf nur noch ein Spiel gewonnen, es war ein 1:0 über Mainz 05 in der Vorwoche, ein Erfolg mit Ach und Krach, die Mainzer erzielten in der Schlussminute noch ein reguläres Ausgleichstor, das der Schiedsrichter aus wenig erfindlichen Gründen aberkannte. Es war ein Spiel, in dem der Borussia nichts einfiel, ein Abbild der Verunsicherung.

Nichts ist mehr da von der Euphorie im August.

Eine Euphorie, in der sich auch Eberl hat mitreißen lassen, als er den Vertrag mit Schubert im September bis 2019 vorzeitig verlängerte. Die Borussia stand da nach fünf Spieltagen auf Platz vier. Seitdem holte sie als Champions-League-Teilnehmer in zehn Partien noch sechs Punkte, weniger als der HSV.

Eberl sagt immer noch, dass der Trainer nicht zur Debatte stehe, "wir leben hier Kontinuität". Dass gleichzeitig in der Öffentlichkeit so getan wird, als stehe mit Dieter Hecking der Nachfolger schon fest, macht das Arbeiten für den Coach nicht einfacher und die Beteuerungen des Managers nicht glaubwürdiger.

Am Abend geht es in der Partie, die die "Bild"-Zeitung schon als "Schuberts Finale" bezeichnet hat, gegen den VfL Wolfsburg, den Verein, dem es sogar noch schlechter ergeht als der Borussia. Den Verein, der Hecking vor zwei Monaten die Tür wies.