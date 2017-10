Fußball-Weltmeister von 2006 Pirlo sagt "arrivederci"

Andrea Pirlos Laufbahn neigt sich dem Ende zu: Der Italiener will seine Karriere beenden, sobald sein Vertrag beim New York City FC im Dezember ausgelaufen ist.

"Die Zeit ist gekommen. In meinem Alter musst du sagen: Es ist genug", sagte Pirlo, der in der laufenden Saison wegen einer Knieverletzung nur 15 Spiele bestreiten konnte. "Wenn du jeden Tag physische Probleme hast, kannst du nicht trainieren."

2015 war der 38-Jährige von Juventus Turin in die Major League Soccer gewechselt. Mit der "Alten Dame" gewann Pirlo zuvor vier Meisterschaften in Folge und erreichte 2015 das Finale der Champions League. In der Königsklasse hatte er in den Jahren 2003 und 2007 jeweils mit dem AC Mailand triumphiert. Seinen wohl größten Erfolg feierte er aber 2006. Damals gewann er mit der italienischen Nationalmannschaft im WM-Finale gegen Frankreich im Elfmeterschießen.

Von seinen Mitspielern wurde Pirlo l'architetto (der Architekt) genannt. Der Mittelfeldspieler zählte seinerzeit zu den besten Freistoßschützen der Welt und wurde wegen seiner langen und präzisen Bälle gefürchtet. Marcello Lippi, Italiens Weltmeister-Trainer von 2006, gab ihm den Beinamen "leader silenzioso" (stiller Anführer).