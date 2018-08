Italiens Fußballlegende Pirlo Lieber TV-Experte als Co-Trainer

Andrea Pirlo verzichtet auf eine Stelle als Co-Trainer der italienischen Fußballnationalmannschaft an der Seite von Coach Roberto Mancini. Bei der Wahl zwischen dem Posten als Assistenztrainer und jenem als Experte bei Sky-Italia entschied sich der Weltmeister von 2006 für das Fernsehen.

Pirlo hatte darauf gehofft, neben dem Trainerjob auch seinen bereits abgeschlossenen Vertrag mit Sky erfüllen zu können. Der italienische Fußballverband FIGC stellte ihn jedoch vor der Wahl - und Pirlo entschied sich für die TV-Arbeit.

Der 39-Jährige hatte seine aktive Karriere 2017 beim MLS-Klub New York City FC beendet. In seiner Karriere absolvierte er 117 Spiele für die italienische Nationalmannschaft. Zwischen 2012 und 2014 wurde er dreimal in Folge zu Italiens Fußballer des Jahres gewählt.