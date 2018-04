Nach 22 Jahren Iniesta verlässt Barcelona am Saisonende

Ende einer Ära: Andrés Iniesta wird den FC Barcelona nach 22 Jahren am Ende der laufenden Saison verlassen. Das teilte der 33 Jahre alte Mittelfeldspieler unter Tränen auf einer Pressekonferenz des Klubs mit. Wohin es ihn ziehen wird, verriet er nicht. Zuletzt wurde über ein Engagement in China spekuliert. Doch auch sein Ex-Coach, Pep Guardiola (Manchester City), soll Interesse an einer erneuten Zusammenarbeit mit Iniesta haben.

Iniesta gehört zu den großen Legenden des ruhmreichen Klubs. Insgesamt gewann er an der Seite von Stars wie Lionel Messi, Gerard Piqué und Xavi Hernández viermal die Champions League und achtmal die spanische Meisterschaft. 2010 gewann Spanien dank seines Tors im Finale gegen die Niederlande den WM-Titel. 2008 und 2012 triumphierte Iniesta bei Europameisterschaften.

Insgesamt spielte Iniesta 22 Jahren für Barça. 1996 wechselte er in die Jugendabteilung des Klubs. Schon 2002 gelang der Sprung in den Profikader. In fast 700 Pflichtspielen schoss er 57 Tore und bereitete 141 vor. Für die spanische Nationalmannschaft absolvierte er 127 Länderspiele.