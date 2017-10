Neuer kroatischer Nationaltrainer Zwei Tage Vorbereitung für das Spiel des Jahres

Ante Cacic ist nicht mehr Trainer der kroatischen Fußball-Nationalmannschaft. Das bestätigte Kroatiens Verbandspräsident Davor Suker dem nationalen Fernsehsender HRT. Der Verband sieht nach dem 1:1 gegen Finnland in Rijeka die Qualifikation für die Weltmeisterschaft 2018 in Russland in Gefahr und trennt sich mit sofortiger Wirkung von dem 64-Jährigen. Nachfolger wird der 50 Jahre alte Zlatko Dalic.

IO HNS-a jednoglasno je odlučio o prekidu suradnje s Antom Čačićem te o imenovanju Zlatka Dalića za izbornika.

Durch das Remis gegen Finnland fielen die Kroaten in der Gruppe I mit 17 Punkten hinter dem neuen Tabellenführer Island (19 Punkte) zurück. Die Isländer hatten in der Türkei 3:0 gewonnen und sich auf Rang eins geschoben. Am Montag muss Kroatien beim punktgleichen Tabellendritten Ukraine in Kiew antreten. Das Hinspiel hatte Kroatien 1:0 gewonnen. In der Ukraine kann auch noch der zweite Platz verloren und damit die Playoffs verpasst werden. Island empfängt den sieglosen Letzten Kosovo.

Dalic hat somit zwei Tage Zeit, um sein Team auf das Spiel des Jahres vorzubereiten. Ein Unentschieden würde seiner Mannschaft zumindest für den zweiten Platz reichen, da Kroatien ein besseres Torverhältnis aufweist. Bei einer Niederlage wäre Dalics Mannschaft Dritter und damit in Russland nicht dabei.

Cacic war seit 2015 Coach der kroatischen Nationalmannschaft gewesen. Bei der EM im vergangenen Jahr führte er das Team bis ins Viertelfinale und scheiterte dort am späteren Sieger Portugal.