Ehemaliger italienischer Nationalspieler Cassano tritt zurück - schon wieder

Lange hatte man nichts mehr von ihm gehört, doch seit zwei Wochen vergeht kaum ein Tag, ohne dass Antonio Cassano weitreichende Karriereentscheidungen verkündet - die dann meist doch nur wenige Tage Bestand haben.

10. Juli: Der 35-Jährige wechselt von Sampdoria zum italienischen Zweitligisten Hellas Verona.

18. Juli: Cassano verkündet überraschend seinen Rücktritt vom Fußball.

18. Juli, einige Stunden später: Cassano nimmt den Rücktritt zurück.

24. Juli: Veronas Präsident Maurizio Setti sagt der italienischen Nachrichtenagentur ANSA, dass Cassano den Verein verlassen werde. Der Spieler will seine Karriere demnach aber nicht etwa beenden, sondern sich einen neuen Klub suchen.

24. Juli, einige Stunden später: Cassano erklärt erneut sein Karriereende - diesmal endgültig. Sagt Cassano.

"Nachdem ich über alles nachgedacht habe, bin ich am Ende zu dieser Entscheidung gekommen: Antonio Cassano wird nicht mehr Fußball spielen", sagte der 35 Jahre alte Angreifer und entschuldigte sich bei den Fans, den Spielern, dem Trainer und dem Management von Hellas Verona. Verona-Präsident Setti hatte zuvor gesagt: "Der Kopf dieses Kerls ist nicht ganz richtig, obwohl der Spieler körperlich und athletisch gut drauf ist."

Cassano galt lange als eines der größten Talente im italienischen Fußball, spielte unter anderem für AS Rom, Sampdoria, Inter und AC Mailand sowie in der Saison 2006/2007 auch für Real Madrid. Er bestritt mehr als 500 Pflicht-Spiele und erzielte 139 Tore, darunter 112 in der Serie A.