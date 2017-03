Spielerstreik in der Primera División Argentiniens Fußball steht still

Fußball ist eines der wichtigsten Schmiermittel in Buenos Aires. Und das darf durchaus wörtlich verstanden werden, denn zum einen sorgt er dafür, dass die unter der Dauerkrise des Landes leidenden Menschen etwas Zerstreuung bekommen, zum anderen ist Korruption weit verbreitet.

Doch nun hat Buenos Aires seit Mitte Dezember 2016 kein Ligaspiel mehr gesehen. Dem Land droht zudem eine Fifa-Sperre, durch die die WM-Teilnahme 2018 in Gefahr geraten könnte.

Die Krise ist vielschichtig. Seit der allmächtige Verbandschef Julio Grondona nach 35 Jahren im Amt im Juli 2014 verstarb, ertrinkt Argentiniens Fußball in Problemen. Unter Grondonas straffer Führung war vieles irgendwie "geregelt" worden - auf legalen, halblegalen und illegalen Wegen. Unter der gegenwärtigen Führung - einem schon vor Monaten von der Fifa kommissarisch eingesetzten Normalisierungskomitee - hingegen geriet der Nationalverband AFA in einen Selbstzerfleischungsprozess.

Für den 29. März sind Wahlen angekündigt, für die zwei Kandidatenblöcke kandidieren werden. Mitten im tobenden Wahlkampf muss aber zunächst die akute Fußballkrise gelöst werden. Eigentlich sollte die Saison 2017 am zweiten Februarwochenende starten. Wegen der ungeklärten TV-Rechte-Frage war dies jedoch auf den 3. März verlegt worden.

"Fútbol para todos" - das gilt nicht mehr

Unter der Regierung von Cristina Fernández de Kirchner hatte der Staat im Rahmen des Programms "Fútbol para todos" (Fußball für alle) gezahlt, liefen die Spiele im Free-TV. Kirchners Nachfolger Mauricio Macri kündigte das Programm 2016 vorzeitig auf. Macri, von 1995 bis 2007 Präsident der Boca Juniors, verspricht sich von einer Privatisierung höhere Einnahmen vor allem für die Spitzenklubs. Doch zwischen Vereinen, Verband und Regierung kam es zu keiner Einigung über die künftige Finanzierungsstruktur.

Obwohl Ende Februar noch immer keine Klarheit herrschte, war die AFA entschlossen, den Ligabetrieb zu starten. Das brachte Sergio Marchi, Präsident der Spielergewerkschaft FAA auf den Plan. Am 25. Februar kündigte er einen Streik an. Viele Klubs in den vier Profiligen sind hochverschuldet und haben seit Monaten keine Gehälter mehr gezahlt. Marchi fordert die Begleichung der Außenstände, ansonsten würden die Akteure nicht auflaufen. Der argentinische Staat überwies daraufhin umgerechnet 24 Millionen Euro als Kompensation für das ausgelaufene "Fútbol-para-todos"-Programm an die AFA - die sie allerdings nicht an die Vereine weitergab.

Der erste Freitag im März, an dem mit Rosario Central gegen Godoy Cruz und San Lorenzo gegen Belgrano die ersten Partien anstanden, war geprägt von Hektik. Belgranos Kapitän Guillermo Farré kündigte an, nur aufzulaufen, "wenn es zu einer Regelung der Außenstände der Klubs an die Spieler kommt". Die AFA drohte mit Punktabzügen, sollte eine Mannschaft nicht antreten und lockerte ihr Reglement bezüglich des Einsatzes von U21-Spielern. Fünf Stunden vor dem Anstoß sagte der Verband beide Spiele ab.

Alle drei Profiligen ruhen

Am nächsten Tag ging die Zitterpartie weiter. Zunächst wurden auch die restlichen Begegnungen der Primera División abgesagt. In den drei unterklassigen Profiligen hingegen sollte gespielt werden. Die meisten Klubs wollten mit Nachwuchsmannschaften auflaufen. Doch drei Stunden vor dem Anstoß kam auch dort die Generalabsage. Es gebe Versicherungsprobleme für den Einsatz von Nichtprofis.

Seitdem sind die Verhandlungen festgefahren. Für FAA-Sprecher Marchi ist die "Situation schlimmer als zuvor". Staatspräsident Macri hat unmissverständlich angeordnet, dass am kommenden Wochenende in jedem Fall gespielt werde - notfalls mit Jugendspielern. Er hat genügend andere Probleme. Die Inflation treibt die Preise in die Höhe und die Menschen auf die Straße. An den ersten drei Tagen dieser Woche finden in Buenos Aires Demonstrationen statt, für den 13. März ist zu einer Großkundgebung gegen seine Regierung aufgerufen worden.

Die Forderungen der Spieler scheinen nicht unberechtigt zu sein. Den Akteuren der ersten Liga mag es noch gut gehen, denen in den drei Profiklassen darunter sicher nicht. In der dritten Liga bekommt man rund 700 Euro Grundgehalt, doch bezahlt wird nur mit Verzögerung. Viele Spieler warten schon seit Monaten auf ihr Geld und müssen andere Jobs annehmen, um sich über Wasser zu halten. Die "Süddeutsche Zeitung" berichtet von Fußballprofis als Bauarbeiter, Pizzaboten und Bäckern. Die Spielergewerkschaft geht davon aus, dass die Vereine ihren Akteuren rund 500 Millionen Pesos (etwa 30 Millionen Euro) schulden.

Hoffnung auf einen Start mit dem zweiten Spieltag

Nebenbei hat Argentiniens Fußball noch ein paar andere Probleme. Mit Blick auf die Präsidentschaftswahlen am 29. März wurde das Verbandsstatut dahingehend geändert, dass die Eignung der Präsidentschaftskandidaten geprüft wird. Das missfiel der Fifa, die darin einen Verstoß gegen ihre ethischen Richtlinien sieht. Nun droht eine internationale Sperre und damit das vorzeitige Ende aller Hoffnungen auf die WM 2018 in Russland.

Hoffnung gibt es dafür immerhin in Sachen Ligastart: Verband und Spielergewerkschaft haben sich zumindest mündlich geeinigt, nachdem weitere 47 Millionen Pesos an die Profis geflossen sind. Das zusätzliche Geld kommt von TV-Sendern und Sponsoren. Eine langfristige Lösung ist das nicht, aber immerhin rollt der Ball wieder.