WM verpasst Robben beendet Karriere in der Nationalmannschaft

Arjen Robben hat nach der verpassten Qualifikation für die Fußball-WM in Russland seine Karriere in der niederländischen Nationalmannschaft beendet. "Mir war bewusst, dass es heute das letzte Mal ist. Ich spiele bei einem Topklub in Europa. Ich will mich jetzt ausschließlich auf Bayern konzentrieren", sagte der 33-Jährige nach dem 2:0 (2:0)-Sieg gegen Schweden, bei dem er beide Tore erzielt hatte.

Robben absolvierte für die Elftal insgesamt 96 Spiele, seine 37 Tore bedeuten Rang vier in der "ewigen" Rangliste der Niederlande. 2010 war er mit der Niederlande in Südafrika Vizeweltmeister geworden, vier Jahre später in Brasilien WM-Dritter.

Schon während des Spiels in Amsterdam war Robben von den Zuschauern bejubelt worden. "Ich habe es besonders genossen. Es war schwer heute, man spielte doch noch um etwas", sagte Robben, der sich nach Schlusspfiff mit zwei seiner drei Kinder auf dem Arm von den Fans feiern ließ.