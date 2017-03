DFB-Pokal Robben wollte Badstuber-Platzverweis verhindern

Es war eine unglückliche Heimkehr: Schalkes Innenverteidiger Holger Badstuber, der in der Winterpause vom FC Bayern an die Gelsenkirchener ausgeliehen worden war, erlebte beim 0:3 im Viertelfinale des DFB-Pokals in München einen Abend zum Vergessen.

Erst kassierte sein Team drei Gegentreffer, dann sah der Ex-Bayer nach zwei Fouls gegen Arjen Robben und Javi Martínez innerhalb weniger Minuten erst Gelb und dann Gelb-Rot. Ein Platzverweis nach 77. Minuten - es war der Tiefpunkt seiner Rückkehr.

Badstuber zeigte sich anschließend kämpferisch: "Ich brauche keinen Trost", sagte er. Doch Illusionen gab er sich auch nicht hin: "Bescheiden" sei der Schalker Auftritt in München gewesen: "Wir haben heute definitiv verdient verloren."

Einem tat Badstuber besonders leid: "Das tut mir leid für ihn, weil er das im eigenen Stadion nicht verdient", sagte Arjen Robben dem TV-Sender Sky und der ARD. Robben hatte nach eigener Aussage sogar noch versucht, den Platzverweis zu verhindern: "Ich war zu spät. Ich habe den Schiedsrichter gefragt: 'Musst du wirklich die Gelbe Karte zeigen?'"