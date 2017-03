2. Bundesliga Bielefeld trennt sich von Trainer Kramny

Arminia Bielefeld hat sich von Trainer Jürgen Kramny getrennt. Das teilte der Tabellenletzte der 2. Bundesliga mit. In der Rückrunde war der Arminia in acht Spielen nur ein Sieg gelungen. Der Rückstand auf den Relegationsplatz beträgt vor dem Heimspiel am Freitagabend gegen Kaiserslautern (18.30 Uhr, Liveticker SPIEGEL ONLINE/TV Sky Sport Bundesliga 3) zwei Punkte.

Jürgen Kramny ist mit sofortiger Wirkung freigestellt. Carsten Rump betreut die Mannschaft am Freitag gegen Kaiserslautern. — DSC ArminiaBielefeld (@arminia) March 14, 2017

Kramny ist nach Rüdiger Rehm, der nach dem zehnten Spieltag beurlaubt wurde, bereits der zweite Arminia-Trainer, der in dieser Saison vorzeitig gehen muss. Die Mannschaft wird vorübergehend vom bisherigen Co-Trainer Carsten Rump betreut. Der hatte bereits im Herbst für zwei Spiele als Interimslösung fungiert.