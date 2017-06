Ex-Schiri Schmidhuber zum Champions-League-Finale "Du hörst nur das Rauschen"

Zur Person Aron Schmidhuber, geboren 1947 im bayerischen Ottobrunn, war in seiner aktiven Zeit einer der bekanntesten und besten deutschen Schiedsrichter. Als Fifa-Referee leitete er 26 Länderspiele, unter anderem bei der WM 1990 in Italien und der EM 1992 in Schweden. Auch das Uefa-Cup-Finale 1990 wurde von ihm gepfiffen.1992 wurde er als erster Deutscher zum Weltschiedsrichter gewählt. Nach seiner Karriere war er bis zum Vorjahr als Schiedsrichter-Beobachter für die Uefa und den DFB tätig.

SPIEGEL ONLINE: Vor 25 Jahren fand das letzte Europapokalfinale der Landesmeister statt, bevor die Champions League eingeführt wurde. Barcelona gegen Sampdoria Genua, und Sie durften der Schiedsrichter sein. Johan Cruyff war Barça-Trainer, es spielten Pep Guardiola, Ronald Koeman, Hristo Stoitschkow, Michael Laudrup, Gianluca Vialli. So große Namen. Darf man da als Unparteiischer auch ein bisschen Fan sein?

Schmidhuber: Ich habe mir immer gesagt: Da spielen die Roten gegen die Blauen oder die Gelben gegen die Grünen, dann waren alle gleich. Ich habe stets versucht, alle komplett gleich zu behandeln. Wenn du als Schiedsrichter anfängst, darüber nachzudenken, ob ein Spieler berühmt ist oder nicht, wirst du nicht mehr glücklich.

SPIEGEL ONLINE: Die Partie fand im ehrwürdigen Wembleystadion vor 70.000 Zuschauern statt. Das muss doch ein Gänsehautgefühl gewesen sein.

Schmidhuber: Ach, wissen Sie, ich kannte Wembley schon, hatte da zuvor schon mal ein Länderspiel der Engländer gepfiffen. Dann hält sich die Aufregung in Grenzen. Ehrlich gesagt war ich nervöser bei den Spielen in den unteren Ligen vor ein paar hundert Zuschauern - bei denen man jedes Wort von denen mitbekommt. Das hat mich viel mehr gestört. Im großen Stadion hörst du ja eh nur ein Rauschen.

SPIEGEL ONLINE: Wie haben Sie sich auf solche Spiele vorbereitet? In der Bundesliga kennt man ja seine Pappenheimer, aber bei Barcelona gegen Genua? Haben Sie vorher was über die einzelnen Spieler gelesen?

Schmidhuber: Nein. Es war ja auch noch eine andere Zeit, es gab nicht wie heute von jedem Spiel aus England, Italien und Spanien TV-Bilder an jeder Ecke. Zudem war ich über die Woche voll berufstätig und hatte gar nicht so viel Zeit. Daher bin ich lieber völlig unbelastet in solche Spiele gegangen.

imago Ronald Koeman erzielte das Siegtor für Barcelona

SPIEGEL ONLINE: Das Spiel damals wurde durch einen Freistoß in der Verlängerung entschieden, also letztlich durch Ihre Entscheidung. Ronald Koeman verwandelte den Freistoß zum Siegtreffer. Gab es vom Verlierer da eigentlich anschließend noch böse Worte?

Schmidhuber: Nein, die Entscheidung war ja richtig.

SPIEGEL ONLINE: Sie galten ja ohnehin nicht als Referee, der lange mit den Spielern diskutiert hat.

Schmidhuber: Heute heißt es ja gerne, es ist wichtig zu kommunizieren. Aber letztlich ändert das Reden ja nichts an der Entscheidung.

SPIEGEL ONLINE: Heute wird jede Schiedsrichter-Entscheidung in der Öffentlichkeit und im Fernsehen lang und breit diskutiert. Sind Sie froh, dass Sie heute nicht mehr pfeifen?

Schmidhuber: Jede Zeit hat ihre Vor- und Nachteile. Heute ist der Druck größer, dafür haben die Schiedsrichter viel mehr Zeit, sich auf die Spiele vorzubereiten und sich fit zu halten. Es wird auch deutlich besser honoriert, ich habe mit 70 D-Mark für ein Bundesligaspiel angefangen, das Geld war bei der Anreise schon aufgebraucht.

imago Das entscheidende Tor aus Sicht des Schiedsrichters

SPIEGEL ONLINE: Wie stehen Sie zum Videobeweis?

Schmidhuber: Ich finde das gut und zeitgemäß. Als Gerechtigkeitsfanatiker, und das muss man als Schiedsrichter sein, kann man ja nichts dagegen haben, wenn es im Fußball bei den ganz wichtigen Entscheidungen korrekt zugeht.

SPIEGEL ONLINE: Sie haben bei der WM 1990 gepfiffen, bei der EM 1992, in jenem Jahr wurden Sie zum Weltschiedsrichter gewählt. Sie waren damals eine Art Schiedsrichterstar.

Schmidhuber: Ein Star? Nein, wirklich nicht. So etwas gab es damals nicht. Ich war kein besonderer Fußballer und war zudem früh in meiner Karriere verletzt, da war das Schiedsrichtertum eine Möglichkeit, das zu schaffen, was mir als Spieler nicht gelungen ist.

SPIEGEL ONLINE: Am Samstag pfeift wieder ein Deutscher das Champions-League-Finale, Felix Brych. Was würden Sie ihm raten?

Schmidhuber: ich gebe ungern Ratschläge, wenn ich nicht danach gefragt werde. Aber ich habe ihn kürzlich getroffen und ihm gesagt, er solle sich bloß nicht verrückt machen lassen. Es ist im Grunde ein Spiel wie jedes andere, und die Regeln sind die gleichen wie in der Kreisliga.