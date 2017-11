Sieg gegen Tottenham Atypisches Arsenal

"Your home is your castle": Auf seine Heimstärke kann sich Arsenal verlassen: Aus nun sechs Spielen im Emirates holten sie die Maximalausbeute von 18 Punkten. Aktuell steht die Rekordserie saisonübergreifend bei elf Heimsiegen in Folge. Wer seine Partien vor eigenem Publikum mit solcher Konstanz gewinnt, dürfte weiterhin den Kontakt zur Spitzengruppe der Premier League halten.

Ergebnis: Arsenal beendet die Auswärtsserie der Spurs. Zuletzt konnten die Gunners keines der vergangenen sechs Ligaduelle gegen Tottenham für sich entscheiden. Ein Doppelschlag binnen fünf Minuten änderte das. Hier geht's zum Spielbericht von Arsenals 2:0-Sieg.

Die erste Hälfte: Die Gunners behinderten von Beginn an mit hohem Pressing den Ballvortrag der Spurs, sodass Tottenham das eigene Spiel kaum konstruktiv aufbauen konnte. Stattdessen sahen die Zuschauer eine Partie, wie man sie aus England erwartet: keine längeren Ballbesitzpassagen im Mittelfeld, mit viel Tempo (und entsprechend hoher Fehlerquote) zum gegnerischen Tor. Lacazette schlenzte deutlich drüber (5. Minute), für die Spurs schoss Harry Kane nach einem Patzer der Arsenal-Defensive in die Arme von Petr Cech (6.), Christian Eriksen setzte einen Flachschuss an den Pfosten (33.). Dank eines Schulbuch-Kopfballs von Skhodran Mustafi (36.) und der Abschlussstärke von Alexis Sanchez (41.) führte Arsenal zur Halbzeit 2:0.

4 - Arsenal have never finished lower than 4th at the end of every Premier League season in which they’ve beaten Spurs at home. Foregone. pic.twitter.com/QyKiZxjmqT — OptaJoe (@OptaJoe) 18. November 2017

Atypisches Arsenal: Wenn man sonst an die Gunners denkt, denkt man an technisch anspruchsvolles Kurzpassspiel. "Den Ball ins Tor tragen zu wollen" ist ein oft gehörter Vorwurf. Doch im Duell mit den Lillywhites präsentierte sich das Wenger-Team abgezockt wie selten: Die Pausenführung mit den ersten zwei Abschlüssen auf das Tor zu erzielen, spricht für absolute Effizienz. Dass das 1:0 bereits Arsenals 16. Kopfballtreffer in der aktuellen Ligaspielzeit war (nationaler Bestwert), verbindet man ebenso wenig mit dem "typischen" Arsenal-Stil. Wenger dürfte es trotzdem recht sein!

Immer Ärger mit dem Schiri: Michael Dean zählt zu den umstrittensten Referees Englands. Mehrfach hat er in der Vergangenheit durch zweifelhafte Entscheidungen Spiele unfreiwillig beeinflusst, auch diesmal war das der Fall. Insbesondere die Entstehung des 1:0 sorgte für Diskussionen: Der Freistoßflanke, die auf dem Kopf von Mustafi landete, ging ein angebliches Foulspiel voraus, das andere Unparteiische laufen lassen. Vor seinem Kopfball stand der deutsche Nationalverteidiger zudem im Abseits. Wenn auch nur um Zentimeter.

REUTERS Schiedsrichter Mike Dean

Die zweite Hälfte: Tottenham drängte zwar, doch ein Anschlusstreffer wollte nicht gelingen. Arsenal verteidigte kompakt und riegelte mit zwei tiefen Viererketten den eigenen Strafraum ab. Bis auf einen Kopfball von Jan Vertonghen (81.) fand kein einziger Spurs-Schuss den Weg auf das Arsenal-Tor. Auf der Gegenseite ließ sich Lloris im kurzen Eck nicht von Alexis Sanchez überraschen (76.).

Wer ist hier der Boss? Der Kampf um die fußballerische Vormachtstellung im Norden Londons bleibt spannend. In der Vorsaison landete Tottenham erstmals in der 21-jährigen Amtszeit von Arsène Wenger vor den Gunners. Zuletzt sah es gar so aus, als könnten die Spurs unter Mauricio Pochettino eine eigene Ära begründen. Der Argentinier arbeitet seit Sommer 2014 an der White Hart Lane. Sein Spielstil, seine Transferpolitik und sein Talent, Jugendspieler in den Profikader zu integrieren, erinnern stark an Wenger in dessen glorreichen Zeiten. Doch auch sein siebtes Spiel im Emirates konnte Pochettino nicht gewinnen (drei Remis, vier Niederlagen). Ein anderer Makel hat ebenfalls Bestand: Tottenham schafft es zu selten, auswärts gegen Top-Teams zu punkten. Von den zurückliegenden 19 Gastspielen gegen eins der ersten sechs Teams gewannen die Spurs lediglich eines.

Arsenal FC - Tottenham Hotspur 2:0 (2:0)

1:0 Mustafi (36.)

2:0 Sanchez (41.)

Arsenal: P. Cech - Koscielny, Mustafi, Monreal - Bellerin, Ramsey, G. Xhaka, Kolasinac - Özil (84. Iwobi), Lacazette (73. Coquelin), A. Sanchez

Tottenham: Lloris - Sánchez, Dier, Vertonghen - Trippier, Sissoko, Dembélé (62. Winks), B. Davies - Eriksen, H. Kane (75. Llorente), Alli (75. Son)

Gelbe Karten: Xhaka, A. Sanchez, Mustafi, Monreal / Kane

Schiedsrichter: Michael Dean