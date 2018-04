Trainerlegende Nach 22 Jahren - Wenger hört bei Arsenal auf

Arsène Wenger tritt zum Saisonende als Trainer beim FC Arsenal zurück. Das teilte der Premier-League-Klub auf seiner Internetseite mit. Ein Nachfolger soll "sobald wie möglich" bekannt gegeben werden.

Wenger, 68, trainiert den Verein seit 1996. Er gewann unter anderem drei Meisterschaften und siebenmal den FA Cup. 2006 stand Arsenal im Finale der Champions League, unterlag damals aber dem FC Barcelona (1:2).

Es sei "der richtige Zeitpunkt" für den Rücktritt gekommen, wird Wenger auf der Arsenal-Webseite zitiert: "Ich bin dankbar für das Privileg, dass ich dem Klub so viele unvergessliche Jahre dienen durfte". Arsenals Mehrheitseigner Stan Kroenke teilte mit: "Dies ist einer der schwierigsten Tage, die wir in all unseren sportlichen Jahren hatten. Einer der Gründe, warum wir uns bei Arsenal engagiert haben, war das, was Arsène auf und neben dem Platz in den Klub gebracht hat."

Wenger hat den Klub von Grund auf verändert. Bevor der Franzose aus Japan nach London wechselte, war Arsenal für seinen defensiven, selten mitreißenden Spielstil bekannt. Wenger aber formte aus den Gunners eine Mannschaft, die stets offensiv auftrat. Mit seinem Kurzpassspiel und dem Blick für Talente wie Stürmer Thierry Henry, der unter Wenger zum Weltstar wurde, prägte der Coach nicht nur den Klub, sondern den englischen Spitzenfußball mit. In der Saison 2003/2004 gingen der Trainer und sein Team in Englands Geschichte ein, als sie sämtliche 38 Spieltage ungeschlagen blieben und Meister wurden.

Von jener Glanzzeit war Arsenal zuletzt allerdings weit entfernt. Der Titel 2004 war die letzte Meisterschaft. In der vergangenen Saison verpasste der Klub erstmals unter dem Coach eine Platzierung unter den Top-Vier und damit auch die Champions League. Ein Szenario, das sich auch in dieser Spielzeit wiederholen könnte: Aktuell belegen die Gunners Rang sechs, der Rückstand auf Platz vier beträgt bei noch fünf ausstehenden Spieltagen 14 Punkte. Mit dem Gewinn der Europa League könnte der Klub aber noch in die Champions League einziehen, in dem Wettbewerb steht Arsenal im Halbfinale und trifft dort auf Atlético Madrid.