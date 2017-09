Chile-Star Vidal kündigt Rücktritt aus Nationalmannschaft an

Arturo Vidal hat einen baldigen Rücktritt aus der chilenischen Nationalmannschaft angekündigt. Der 30-Jährige will spätestens nach der WM-Endrunde im kommenden Jahr in Russland seine Länderspielkarriere beenden. Im Fall eines Scheiterns in der südamerikanischen Qualifikation könnte der Star von Bayern München aber bereits nach den beiden ausstehenden Partien um die WM-Teilnahme Anfang Oktober aufhören.

"Ich beschäftige mich schon länger damit. Ich muss näher bei meiner Familie sein. Die letzten zehn Jahre waren hart. Der Moment zum Ausruhen ist gekommen", sagte der 96-malige Nationalspieler nach den beiden Quali-Niederlagen gegen Paraguay (0:3) und in Bolivien (0:1).

Chile ist derzeit Tabellensechster und würde die direkte Qualifikation sowie Platz fünf verpassen, der den Umweg Playoffs gegen den Ozeaniensieger ermöglicht. "Bei den nächsten beiden Spielen werde ich mich noch einmal hundert Prozent reinhängen", sagte Vidal mit Blick auf die Duelle gegen Ecuador und Brasilien.

Vidal gab am 7. Februar 2007 sein Debüt für Chile und nahm mit "La Roja" an den WM-Turnieren 2010 und 2014 teil. Höhepunkte seiner Nationalmannschaftskarriere waren die Copa-América-Triumphe 2015 und 2016. Vor zwei Monaten unterlag Chile im Endspiel des Confed Cups dem Perspektivteam von Weltmeister Deutschland (0:1). In München hat Vidal noch einen Vertrag bis Sommer 2019.