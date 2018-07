+++ Fußball-Transferticker +++ Vidal vor dem Abschied aus München

VOR DEM ABGANG

Inter lockt Vidal nach Italien

Mittelfeldspieler Arturo Vidal steht offenbar kurz vor einem Wechsel von Bayern München zu Inter Mailand. Wie die "Gazzetta dello Sport" und der "Corriere dello Sport" berichten, will der deutsche Fußball-Rekordmeister den Vertrag des Chilenen zwar bis 2020 verlängern, ihn aber bereits für die kommende Saison an den italienischen Erstligisten ausleihen. Im Sommer 2019 sei dann ein Verkauf gegen eine Ablösesumme von 18 bis 20 Millionen Euro im Gespräch. Hintergrund der komplizierten Wechselmodalitäten sind die Beschränkungen, denen Inter wegen des Financial Fair Play unterliegt. Bei Inter soll Vidal einen Vertrag bis 2021 erhalten. (aha/sid)

AUS DER 2. IN DIE 1.LIGA?

Schalke an Douglas Santos interessiert

Laut der "Bild"-Zeitung erwägt der FC Schalke eine Verpflichtung des Brasilianers Douglas Santos. Der 24-Jährige ist derzeit noch beim Hamburger SV unter Vertrag. Santos könnte den derzeit verletzten Bastian Oczipka auf der linken Abwehrseite ersetzen. (aha)

TUCHEL UND SEIN LIEBLING

Weigl-Wechsel nach Paris dementiert

AFP Julian Weigl

Thomas Tuchel hat Gerüchte dementiert, wonach Paris Saint-Germain vor einer Verpflichtung des Dortmunder Mittelfeldspielers Julian Weigl steht. "Er hat sich mit uns geeinigt? Nein, das ist nicht der Fall. Soweit ich jedenfalls weiß", sagte der PSG-Trainer. "Und ich hoffe, ich weiß Bescheid über die Vorgänge hier. Hierher wird er in den nächsten Tagen sicher nicht kommen."

Der ehemalige Dortmunder Coach machte aus seiner großen Wertschätzung für den 22 Jahre alten Weigl jedoch keinen Hehl: "Wir haben in Dortmund zusammengearbeitet. Er hatte bislang eine tolle Karriere und hat sich sehr gut entwickelt. Viele Clubs in Europa hätten ihn gerne in ihren Mannschaften. Er kann viele Teams verstärken." (aha/dpa)

NEUE BESCHEIDENHEIT

Real plant (noch) ohne Zugänge

Julen Lopetegui, neuer Trainer von Champions-League-Sieger Real Madrid, plant nach dem Weggang von Weltfußballer Cristiano Ronaldo zu Juventus Turin, wohl ohne weitere Neuzugänge in die Saison zu starten. "Wir sind begeistert von den Spielern, die wir haben, von den Mitarbeitern, die wir haben. Und wir sind überzeugt, dass wir für alle Ziele kämpfen werden, wie es bei Real Madrid nicht anders sein kann", sagte der 51-Jährige im Rahmen der US-Reise des Champions-League-Siegers in Miami.

Bisher haben die Königlichen Linksaußen Vinicius Junior, Rechtsverteidiger Alvaro Odriozola und Torwart Andrej Lunin für die kommende Spielzeit neu unter Vertrag genommen. Es gibt allerdings auch Spekulationen um einen Transfer der Chelsea-Stars Eden Hazard, Willian und Thibaut Courtois nach Madrid. (aha/sid)