Tormaschine AS Monaco 84 Treffer in 29 Spielen. Ziemlich gut, oder?

Rudi Völler war mal wieder außer sich. "Das hat mit Fußball nichts zu tun, wie die kicken", zürnte er. Nun ist Völler nicht unbedingt dafür bekannt, nach einem Fußballspiel mit besonders besonnenen Aussagen aufzuwarten. Doch diesmal konnte man Leverkusens Sportchef verstehen. Zweimal hatte Bayer gegen AS Monaco nur einen Torschuss zugelassen, zweimal genügte dieser, um ein überlegen geführtes Spiel zu verlieren. So schafften es die Monegassen mit einem Torverhältnis von 4:1 in die K.-o.-Runde der Champions League. Das war in der Saison 2014/2015.

Zwei Jahre später ist Monaco das aufregendste Team Europas und kämpft am Abend gegen Manchester City um den Einzug ins Viertelfinale der Champions League (20.45 Uhr; TV: Sky; High-Liveticker SPIEGEL ONLINE). Niemand in den großen fünf Ligen des Kontinents schießt so viele Tore, 84 Treffer in 29 Ligapartien entsprechen einem Schnitt von 2,89 Toren pro Spiel. Hochgerechnet wären das 98 Saisontore, genauso viele wie der FC Bayern 2013 in seiner Triple-Saison erzielte. Monacos Stürmer sind schlicht zu schnell für gegnerische Abwehrreihen.

Wie wurde aus den Defensivkünstlern eine solche Offensivmacht?

Damals wie heute heißt der Trainer Leonardo Jardim. Doch der Fußball, den der Portugiese spielen lässt, hat sich grundlegend geändert. Statt den Gegner kommen zu lassen, ihn erst in der eigenen Feldhälfte anzugreifen, um dann zu kontern, attackiert Monaco mittlerweile bereits am gegnerischen Strafraum den Spielaufbau. Das liegt vor allem an den unterschiedlichen Protagonisten. Das auf Defensive gepolte Monaco wurde geprägt von Abwehrchef Ricardo Carvalho, 35, Mittelfeldboss Jérémy Toulalan, 31, und Zielspieler Dimitar Berbatov, 33. Diese Mannschaft lebte von den richtigen Abständen, von klugen Entscheidungen im Spiel gegen den Ball, doch sie war auch zu langsam, um allzu hoch zu verteidigen.

Mittlerweile ist Monaco alles, nur nicht langsam. Zwar ist mit Radamel Falcao, 31, auch heute noch ein Routinier Zielspieler des Teams. Doch um ihn herum tummeln sich junge, dynamische Profis, die maßgeblich sind für den neuen Stil:

Bernardo Silva , 22, rechtes offensives Mittelfeld, findet sich auch unter Bedrängnis unglaublich gut zurecht; er ist dank enger Ballführung und Körperbeherrschung von Abwehrspielern kaum aus der Balance zu bringen. Als riesiges Talent gilt er schon länger, mittlerweile findet er zunehmend das richtige Verhältnis zwischen Zaubertricks und Effizienz.

, 22, rechtes offensives Mittelfeld, findet sich auch unter Bedrängnis unglaublich gut zurecht; er ist dank enger Ballführung und Körperbeherrschung von Abwehrspielern kaum aus der Balance zu bringen. Als riesiges Talent gilt er schon länger, mittlerweile findet er zunehmend das richtige Verhältnis zwischen Zaubertricks und Effizienz. Kylian Mbappé , 18, Sturm, ist auch mit dem Ball am Fuß extrem schnell; gerne zieht er von der linken Seite nach innen, um dann mit rechts ins lange Eck zu schlenzen, was Assoziationen weckt an Frankreichs Sportikone Thierry Henry, der in Monaco seinen Durchbruch im Profifußball feierte. Mbappé wirkt bemerkenswert abgezockt für sein Alter und wurde schon mit so ziemlich jedem europäischen Top-Klub in Verbindung gebracht.

, 18, Sturm, ist auch mit dem Ball am Fuß extrem schnell; gerne zieht er von der linken Seite nach innen, um dann mit rechts ins lange Eck zu schlenzen, was Assoziationen weckt an Frankreichs Sportikone Thierry Henry, der in Monaco seinen Durchbruch im Profifußball feierte. Mbappé wirkt bemerkenswert abgezockt für sein Alter und wurde schon mit so ziemlich jedem europäischen Top-Klub in Verbindung gebracht. Thomas Lemar , 21, linkes offensives Mittelfeld, besitzt das Gespür, Freiräume in der gegnerischen Formation zu finden und sich darin anspielbar zu machen. Nimmt es anschließend gern mit mehreren Gegenspielern gleichzeitig auf und entwickelt Zug zum Tor.

, 21, linkes offensives Mittelfeld, besitzt das Gespür, Freiräume in der gegnerischen Formation zu finden und sich darin anspielbar zu machen. Nimmt es anschließend gern mit mehreren Gegenspielern gleichzeitig auf und entwickelt Zug zum Tor. Tiemoué Bakayoko, 22, zentrales defensives Mittelfeld, ist ein Ballgewinner, der neben seiner Physis mit toller Technik glänzt. Er beschleunigt das Spiel, indem er nach Balleroberungen sofort in die Tiefe passt. Bildet ein starkes Gespann mit Nebenmann Fabinho, 23.

Wie viel Torgefahr Monaco entfachen kann, das musste Manchester City im Achtelfinal-Hinspiel erfahren. Als das englische Spitzenteam Ende Februar Monaco empfing, drohte es von der Wucht des Gegners erdrückt zu werden. Noch bis zur 71. Minute führten die Gäste, und das trotz eines verschossenen Elfmeters. Dann ging ihnen die Luft aus, am Ende hieß es 3:5 aus Monacos Sicht.

Auch im Rückspiel sind Monaco wieder Tore zuzutrauen, zumal Manchesters Defensive immer für Fehler gut ist. Nur gilt das auch für die Verteidigung der Monegassen. Denn so kreativ etwa Bernardo Silva am Ball ist, so unsauber arbeitet er in der Defensive mit, wenn das Angriffspressing erstmal umspielt ist. Sein fehlendes Einrücken zum Beispiel sorgt dafür, dass Monacos Verteidigung nicht kompakt genug steht. Es ist daher wahrscheinlich, dass Manchester City das auch diesmal bestrafen wird. Andererseits scheint im diesjährigen Champions-League-Achtelfinale bekanntlich kein Vorsprung zu groß, als dass er nicht aufgeholt werden könnte.