Monacos Pleite gegen Juventus Der Nächste, bitte!

Die Fragen des Spiels: AS Monaco hatte in den bisherigen 34 Spielen der französischen Liga beeindruckende 95 Tore erzielt, in den beiden K.-o.-Runden der Champions League zuvor Manchester City und dem BVB jeweils sechs Treffer eingeschenkt. Auf der anderen Seite stand Juventus, das in den zehn Spielen der Königsklasse nur zwei Tore kassiert hatte. Der Tabellenführer der Ligue 1 hoffte auf seinen erst 18-jährigen Shooting-Star Kylian Mbappé, Juventus auf seine routinierte Dreierkette vor dem 39-jährigen Torwart-Oldie Gianluigi Buffon in dessen 100. CL-Spiel. Vor dem Halbfinal-Hinspiel im Stade Louis II hieß es also: Offensive oder Defensive? Und: Jugend oder Erfahrung?

Das Ergebnis: Mbappé traf nicht, Juventus steht vor dem Einzug ins Finale. Das Spiel endete 0:2 (0:1). Hier geht's zum Spielbericht.

Die erste Hälfte: Sah zunächst exakt so aus, wie ein Spiel eben aussieht, wenn beide Teams sehr genau um die Stärken des Gegners wissen - und außerdem im Hinterkopf haben, dass dieses Duell auch noch ein Rückspiel haben wird. Viel Tempo, aber auch viel Kontrolle. Monaco versuchte regelmäßig, mit Flanken hinter die Dreierabwehr der Gäste zu kommen, und war darauf bedacht, Juventus bloß keine Umschaltsituationen zu servieren.

Der Führungstreffer in der 29. Minute: Juventus brauchte keine 15 Sekunden, um das komplette Feld zu überbrücken. Sieben Pässe waren es von Keeper Buffon bis zum Torschützen Gonzalo Higuaín, davon zwei mit der Hacke (Paulo Dybala und Dani Alves), am Ende sicher abgeschlossen vom Argentinier. Wer Juventus jetzt noch auf die Defensive reduziert, macht einen gewaltigen Fehler: Monaco stand zu Beginn der Szene gut - und trotzdem (!) gelang es den Italienern, aus dem Nichts Tempo zu entwickeln. Allein dieser Spielzug war das Einschalten wert.

Die zweite Hälfte: Monaco ließ nichts unversucht, hatte unmittelbar nach Wiederbeginn die erste gute Chance durch Radamel Falcao (47. Minute), Buffon war aber zur Stelle. Spätestens nach Higuaíns zweitem Treffer war der Zwischenspurt der Gastgeber auch schon wieder vorbei: Tiemoué Bakayoko verlor den Ball im Mittelfeld an Dybala, wieder ging es über Alves schnell und präzise zu Matchwinner Higuaín, der im Rücken von Kamil Glik das 2:0 erzielte (59.).

REUTERS Higuaín bejubelt das 2:0

2 - Gonzalo Higuaín has scored as many CL knockout stage goals tonight (2) as he had in his previous 24 apps combined. Buses. pic.twitter.com/6yNskoHskp — OptaJoe (@OptaJoe) 3. Mai 2017

Die Theorie: Hat Monaco trotzdem noch Chancen, diesen Rückstand am kommenden Dienstag (20.45 Uhr, High-Liveticker SPIEGEL ONLINE) in Turin zu drehen und zum zweiten Mal nach 2004 wieder ins Finale einzuziehen? Natürlich. Zumal die Monegassen im ersten Durchgang gezeigt haben, dass sie die Wucht und auch die individuelle Klasse haben, die BBC-Abwehr (Barzagli, Bonucci & Chiellini) vor Probleme zu stellen. Mbappé (16.), Falcao (19.) und Glik (20.) waren beim Stand von 0:0 nah dran, Juve nach langer Zeit zu überwinden. Und dann ist da ja noch dieser 18-Jährige, bei dessen Antritten das komplette Stadion den Atem anhält und mancher Beobachter sich an einen der ganz Großen erinnert fühlt. Nicht zu Unrecht.

Dribbelt Mbappé, stehen Ober/Unterschenkel im gleichen Winkel wie damals bei Henry. Jetzt müsste er noch die Stutzen übers Knie... oh, wait. — Christoph Fetzer (@fetzi6) 3. Mai 2017

Die Praxis: Juventus hat sein bislang letztes CL-Gegentor im November kassiert. Ein Gegentor im Rückspiel wäre - trotz aller guten Bemühungen Monacos - schon so etwas wie eine Überraschung . Dieses überragend organisierte Team kann 2017 wohl wirklich nur Cristiano Ronaldo ("CR52") stoppen. Die Chancen stehen nach den beiden Hinspielen extrem gut, dass er es am 3. Juni in Cardiff zumindest versuchen wird. Dann findet das Endspiel in der Champions League statt.

AS Monaco - Juventus Turin 0:2 (0:1)

0:1 Higuaín (29.)

0:2 Higuaín (59.)

Monaco: Subasic - Dirar, Glik, Jemerson, Sidibé - Silva (81. Touré), Fabinho, Bakayoko (66. Bakayoko), Lemar (67. Germain) - Falcao, Mbappé

Juventus: Buffon - Barzagli, Bonucci, Chiellini - Alves, Pjanic (89. Lemina), Marchisio (81. Rincón), Sandro - Dybala - Higuaín (77. Cuadrado), Mandzukic

Schiedsrichter: Antonio Mateu Lahoz (Spanien)

Gelbe Karten: Fabinho - Bonucci, Chiellini, Marchisio

Zuschauer: 17.000