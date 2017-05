Freude und Trauer in Rom Ära Totti endet nach 28 Jahren

Die AS Rom hat sich mit einem wichtigen 3:2 (1:1)-Sieg über den FC Genua von ihrem "ewigen Kapitän" Francesco Totti verabschiedet. Der Erfolg im letzten Spiel der Karriere des 40-Jährigen bedeutet die direkte Champions-League-Qualifikation der Römer. Totti hatte sich 1989 der Jugendabteilung der AS angeschlossen und stand in der Liga insgesamt 47.098 Minuten (32 Tage und 17 Stunden) als Profi für Rom auf dem Platz.

Genuas Pietro Pellegri sorgte früh für einen Rückstand der Gastgeber: Der 16 Jahre alte Angreifer, der im Jahr von Tottis einzigem Meistertitel geboren wurde, besorgte mit seinem ersten Schuss im Profifußball nach einem Dribbling das 1:0 (3. Minute). Die Führung hatte allerdings nur sieben Minuten Bestand, ehe der Ex-Wolfsburger Edin Dzeko im Nachschuss mit seinem 29. Saisontor einen Vereinsrekord für die Giallorossi aufstellte.

Football when Totti made his debut:



• Baresi was captain

• Gascoigne was the record transfer

• Luis Enrique played for Real Madrid ⚪️ pic.twitter.com/7EtFnMpyQU — Squawka Football (@Squawka) 28. Mai 2017

Eine Viertelstunde vor Abpfiff markierte Daniele de Rossi das 2:1 (74.). Nachdem Darko Lazovic fünf Minuten später den zwischenzeitlichen Ausgleich geköpft hatte (79.), sicherte Diego Perotti mit seinem Treffer in der Schlussminute die drei Punkte und Tabellenplatz zwei für Rom.

Wegen des Römer Erfolgs hatte Neapels 4:2 (2:0)-Auswärtssieg in Genua bei Sampdoria keine Auswirkungen mehr auf die Abschlusstabelle der Serie A. Für Napoli trafen Dries Mertens (36.), Lorenzo Insigne (42.), Marek Hamsik (49.) sowie José Callejón (65.). Sampdoria konnte durch Fabio Quagliarella (50.) und Ricardo Álvarez (90.) lediglich zweimal verkürzen. Damit muss das Team von Trainer Maurizio Sarri als Dritter in der kommenden Spielzeit die Qualifikation zur Königsklasse bestreiten.

Am anderen Ende der Tabelle hat der FC Crotone dank eines beeindruckenden Endspurts den Abstieg im letzten Moment verhindert: Gegen Lazio gewannen die Kalabresen am letzten Spieltag 3:1 (2:1) und sprangen auf den rettenden Platz 17. Noch im April hatte ihr Abstand auf den ersten Nichtabstiegsplatz acht Punkte betragen. In den verbleibenden neun Ligapartien sammelte Crotone mit 20 von 27 möglichen Punkten jedoch sogar mehr Zähler als Meister Juventus (18 Punkte). Anstelle des Aufsteigers muss nun der FC Empoli, der 1:2 (0:0) in Palermo unterlag, den Gang in die Serie B antreten.