Serie A Rom schlägt Milan und festigt Platz zwei

Der AS Rom bleibt in der Serie A der hartnäckigste Konkurrent von Tabellenführer Juventus. Die Mannschaft von Trainer Luciano Spaletti gewann im heimischen Stadio Olimpico gegen den AC Mailand 1:0 (0:0). Für Milan war es die erste Niederlage nach zuvor fünf ungeschlagenen Spielen (davon vier Siege).

Das entscheidende Tor der Partie zwischen dem Tabellenzweiten und dem Dritten erzielte Radja Nainggolan (62. Minute). Der belgische Nationalspieler überwand nach einer guten Stunde mit einem Linksschuss aus rund 18 Metern Milan-Keeper Gianluigi Donnarumma. Auf der Gegenseite war es Roms Schlussmann Wojciech Szczesny, der den Sieg erst ermöglichte: Der Pole parierte in der ersten Hälfte einen Strafstoß von Milans Angreifer M'Baye Niang, den er zuvor durch ein Foulspiel selbst verschuldet hatte (27.). Für Frankreichs ehemaligen U21-Nationalspieler war es der vierte verschossene Strafstoß bei sieben Versuchen, die er bislang in der Serie A oder zuvor in Frankreichs Ligue Un getreten hat.

In der Tabelle hat Rom (35 Punkte) die zuvor punktgleichen Rossoneri (32) damit auf drei Punkte distanziert und liegt weiter vier Zähler hinter Spitzenreiter Juve (39) auf dem zweiten Platz.