Serie A Beste Saison mit Rom - Trainer Spalletti muss trotzdem gehen

Der italienische Fußballklub AS Rom und Trainer Luicano Spalletti gehen künftig getrennte Wege. Der römische Klub teilte am Dienstag mit, dass der Vertrag mit Spalletti aufgelöst worden sei.

Spalletti hatte seit Januar 2016 den Hauptstadt-Klub trainiert und führte ihn in dieser Saison als Zweiter der Serie A in die Champions League. Roma-Präsident James Pallota sagte, Spalletti habe an diesem Erfolg "großen Anteil". "Unter seiner Führung hat das Team mehr Punkte geholt und mehre Tore erzielt als jemals zuvor."

Die Hintergründe zur Trennung sind unklar. Bei den Fans soll der Erfolgstrainer einen schweren Stand gehabt haben. Angeblich weil er Publikumsliebling Francesco Totti meist auf die Bank setzte. Am vergangenen Sonntag hatte der Weltmeister von 2006 seine Karriere beendet. Ein Nachfolger für den Coach ist noch nicht bekannt.

Der 58-jährige Spalletti ist nun bei Traditionsklub Inter Mailand im Gespräch. Der frühere Top-Klub hat eine weitere enttäuschende Saison hinter sich und als Siebter die internationalen Plätze verpasst.