Atlético Madrid Diego Simeone verlängert Vertrag bis 2022

Diego Simeone hat seinen Vertrag bei Atlético Madrid um zwei Jahre bis 2022 verlängert. Das teilte der spanische Klub in einem Video bei Twitter mit. "Ich habe meinen Vertrag verlängert, weil ich große Hoffnungen für die Zukunft habe", sagte der 48-Jährige in dem Video: "Fans, Spieler, Offizielle und Trainer sind unsere große Stärke - und das müssen wir auch in Zukunft beibehalten."

Seit 2011 ist Simeone Cheftrainer bei Atlético. Während seiner Amtszeit wurde der Hauptstadtklub 2014 nach 18 Jahren wieder spanischer Meister. Außerdem gewann der Klub zweimal die Europa League (2012 und 2018) und erreichte zweimal das Finale der Champions League (2014 und 2016). Beide Male unterlag Atlético dem Stadtrivalen Real Madrid.

Zuletzt war über ein Interesse von Inter Mailand an seinem ehemaligen Profi spekuliert worden. Als aktiver Profi verbrachte Simeone zwei Jahre in Mailand. Die meisten Pflichtspiele absolvierte der Mittelfeldspieler in Madrid, wo er für Atlético von 1994 bis 1997 und von 2003 bis 2005 unter Vertrag stand.