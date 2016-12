Primera División Atlético verliert Anschluss an die Spitze

Atlético Madrid scheint die Niederlage in der letzten Partie der Champions-League-Gruppenphase gegen den FC Bayern München (0:1) noch nicht verarbeitet zu haben. In der Primera Divisón musste sich Atlético dem Tabellennachbarn Villarreal 0:3 (0:2) geschlagen geben.

Im Anschluss an eine Einzelaktion traf Mittelfeldspieler Manuel Trigueros zur Führung (28. Minute). Zehn Minuten später erhöhte Jonathan dos Santos noch in der ersten Hälfte per Nachschuss, nachdem er zuvor einen Abschluss an den Pfosten des Atlético-Tors gesetzt hatte (38.). In der zweiten Halbzeit intensivierte Madrid das eigene Angriffsspiel, jedoch ohne zählbaren Erfolg. So konnte Roberto Soriano in der Nachspielzeit einen Konter zum 3:0-Endstand nutzen (90.+3).

Damit hat Atléti in der laufenden Spielzeit in der Liga bereits zum dritten Mal mindestens zwei Gegentore kassiert. In der gesamten Vorsaison war ihnen das insgesamt nur vier Mal unterlaufen.

In der Tabelle steht Real Madrid (37 Punkte) nach seinem späten Sieg gegen Las Palmas nun sechs Punkte vor Barcelona auf Platz eins. Villarreal (26) klettert hinter Sevilla (30) auf Rang vier, Atlético ist nur Sechster (25.).