ATP-Finale Murray nach Sieg gegen Wawrinka im Halbfinale

Der Tennis-Weltranglistenerste Andy Murray hat beim ATP-Saisonfinale in London das Halbfinale erreicht. Der topgesetzte schottische Olympiasieger bezwang den Schweizer Stan Wawrinka souverän 6:4, 6:2 und sicherte sich durch den dritten Erfolg im dritten Vorrundenmatch den Sieg in der Gruppe "John McEnroe".

Damit trifft Murray im Halbfinale am Samstag auf den Kanadier Milos Raonic (Nummer vier der Welt), der sich in der Gruppe "Ivan Lendl" als Zweiter hinter Novak Djokovic für die K.o.-Runde qualifiziert hatte. Murray hatte Djokovic Anfang November nach 122 Wochen an der Spitze der Weltrangliste abgelöst. Mit einem Sieg im Tour-Finale würde er Platz eins sicher verteidigen.

Die Partie zwischen Murray und US-Open-Champion Wawrinka war nur zu Beginn ausgeglichen. Nach dem Break zum 4:3 im ersten Satz übernahm der 29-Jährige die Spielkontrolle. Vor allem im zweiten Durchgang ließ Murray seinem Gegner keine Chance und fuhr einen ungefährdeten Sieg ein.

Das abschließende Duell findet zwischen dem Kroaten Marin Cilic und Kei Nishikori (21 Uhr) statt.