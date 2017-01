Rücktritt von DFB-Sportdirektor Flick Der Job, den es nicht geben dürfte

Im September hat Hans-Dieter Flick einmal eine Entscheidung gefällt, bei der er den Weg in die Öffentlichkeit suchen musste. Das ist eigentlich nicht seine Art, der 51-Jährige wirkt lieber im Hintergrund, Medienauftritte sind ihm eher unangenehm. Aber seinen Beschluss, Stefan Kuntz zum neuen Coach der U21-Nationalmannschaft zu berufen, musste er der Öffentlichkeit erläutern. Kuntz als Trainer der zweitwichtigsten DFB-Nationalmannschaft, einer, der ewig nicht als Coach gearbeitet hatte? Das war erklärungsbedürftig.

Es war eine Entscheidung, die seine eigene Ernennung als Sportdirektor des DFB in gewisser Weise spiegelte. Als er 2014 nach der erfolgreichen WM in Brasilien auf den Job befördert wurde, haben sich auch viele gefragt, was denn den braven Praktiker und Löw-Assistenten Flick befähigen sollte, das ambitionierte Amt des Sportdirektors zu übernehmen. Ein Posten, von dem sich zuvor Matthias Sammer und Robin Dutt bereits vorzeitig und freiwillig verabschiedet hatten. Ein Schritt, den jetzt auch Flick getan hat.

Nach nur zweieinhalb Jahren muss sich der DFB den nächsten Sportdirektor suchen. Was ein bezeichnendes Licht auf diesen 2006 geschaffenen Posten wirft, der den Ruch des Künstlichen nie losgeworden ist. Das Amt des Sportdirektors hat von Anfang an ein schwammiges Anforderungsprofil gehabt, das hat sich bis heute nicht geändert. Sammer, Dutt, Flick - niemand war bisher in der Lage, diesen Job so mit Leben zu füllen, dass er seine nachhaltige Berechtigung bewiesen hätte.

Die denkbar unterschiedlichsten Typen

Der impulsive, ehrgeizige Sammer, der selbstbewusste Dutt, der leise Flick - der DFB hat es bei der Besetzung mit den denkbar unterschiedlichsten Typen versucht. Sammer gab nach immerhin sechs Jahren auf, weil ihm die Zugriffe auf die Nationalmannschaft verweigert wurden. Dutt hat in seinen zehn Monaten beim DFB nie eine Beziehung zu dem Amt gefunden, Flick hat dagegen noch im Sommer betont, wie gerne er diesen Job ausfülle und dass "mir der Nervenkitzel auf der Bank nicht fehlt".

Das glaubt man ihm, aber das reichte ganz offensichtlich nicht, um die Leidenschaft für einen Job aufzubringen, der viel Verwaltungsaufwand mit sich bringt, der Verhandlungsgeschick erfordert, der als Scharnier zwischen Nationalmannschaft und Verband funktionieren sollte, der ganz anders ist als ein Trainerberuf. Das hat wohl auch Flick unterschätzt, der zwar die Hausmacht Nationalmannschaft mitgebracht hat, der aber dort nie Manager sein musste.

In Interviews, die Flick in seiner Amtszeit führte, ging es meistens um die sportlichen Dinge, Flick redete gerne über die Perspektiven der Nationalmannschaft, über die Stars der Zukunft, über den Bremer Serge Gnabry oder den Leverkusener Verteidiger Benjamin Henrichs, er schwärmte von den technischen Fähigkeiten des DFB-Nachwuchs. Hier merkte man seine Begeisterung, aber all das sind Themen, mit denen sich auch die DFB-Trainer der U-Mannschaften tagtäglich befassen. Und einen Manager hat die Nationalmannschaft auch, einen sehr erfolgreichen dazu, mit Oliver Bierhoff, der sich um Sportliches wie Marketing gleichermaßen kümmert. Für Flick war da nur wenig Platz, eigenes Profil zu entwickeln.

Das DFB-Sportdirektorium ist auch nach zehn Jahren ein Zwitterwesen, angesiedelt im Niemandsland zwischen der Nationalmannschaft, bei der die maßgeblichen Posten seit Jahr und Tag vergeben sind, und einem öffentlichkeitsbewussten DFB-Präsidenten Reinhard Grindel, der sich wenige Gelegenheiten entgehen lässt, ins Rampenlicht zu drängen. Dazu gibt es mit dem jungen und ehrgeizigen Generalsekretär Friedrich Curtius auch noch jemanden, der Raum beim DFB beansprucht. Da wird sich bei Flick schon die Frage aufgedrängt haben, was er den lieben langen Tag zu tun habe.

Als "leiser Reformer" ist Flick im "Kicker" beschrieben worden. Er war wohl eine Spur zu leise. Und der DFB hat ein Problem mit einem Posten, für den es möglicherweise keine Idealbesetzung gibt. Der Verband hat in seiner Presseerklärung vom Vormittag angekündigt, er werde sich bei der Nachfolgersuche "die nötige Zeit nehmen". Die sollte er auch dafür nutzen, nachzudenken, ob er dieses Amt überhaupt benötigt.