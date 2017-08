Testspiele 0:3 - Bayern geht gegen Liverpool unter

Personell mag der FC Bayern mit dem neuen Sportdirektor Hasan Salihamidzic jetzt vollzählig sein, sportlich läuft es beim Rekordmeister in der Vorbereitung aber noch nicht. Fünf Tage vor dem Supercup gegen Borussia Dortmund (20.30 Uhr, Liveticker SPIEGEL ONLINE) unterlagen die Münchner beim Turnier im eigenen Stadion dem FC Liverpool 0:3 (0:2). Die Tore für das Team von Trainer Klopp erzielten Sadio Mané (7. Minute), Mohamed Salah (34.) und Daniel Sturridge (83.). Auch der BVB kassierte eine weitere Testspielniederlage.

"Wir werden hier auf höchstem Niveau getestet", hatte Klopp vor dem Anpfiff in der ARD gesagt - hohes Niveau erreichte aber vor allem seine Mannschaft, die viel handlungsschneller war als der Gegner. Die Konter der Engländer, die eine Woche vor den Bundesligisten in den Liga-Betrieb starten, überforderten die Bayern.

James Rodríguez konnte sich selten einbringen, ein 20-Meter-Schuss (59.) war seine beste Szene. Kurz darauf verließ der Kolumbianer offenbar mit muskulären Problemen den Platz. Rekordeinkauf Corentin Tolisso agierte im Mittelfeld unglücklich, verlor vor dem 0:1 den Ball. Zudem musste Thiago frühzeitig angeschlagen den Platz verlassen.

Bayern mit wenig Ideen

Sven Ulreich, der den noch nicht wieder fitten Manuel Neuer im Tor vertrat, konnte einen Freistoß von Alberto Moreno noch glänzend parieren. Sonst hätte es schon zur Pause 0:3 gestanden. Torchancen der mit Lewandowski, Müller, Ribéry und James hochkarätig besetzten Bayern-Offensive gab es bis zum Seitenwechsel nicht. In der zweiten Hälfte waren die Bayern bemüht, aber es fehlten Ideen und auch das körperliche Durchsetzungsvermögen gegen robust verteidigende Reds.

Am Mittwoch trifft Liverpool im Endspiel des Miniturniers auf Atlético Madrid. Der spanische Spitzenklub besiegte den SSC Neapel 2:1 (0:0). Den Bayern bleibt gegen Neapel nur das Spiel um Platz drei.

Dortmund läuft in Konter

Borussia Dortmund verlor im österreichischen Altach 0:1 (0:0) gegen den italienischen Europa-League-Starter Atalanta Bergamo. Der Slowene Josip Ilicic (71.) traf für die Italiener. "Wir wussten, was auf uns zukommt: Ein tief stehender Gegner, der uns Räume gelassen hätte, wenn wir es schnell gemacht hätten", sagte Maximilian Philipp, der gegen Bergamo sein BVB-Debüt feierte: "Aber wir haben es nicht gut gemacht, sind in einige Konter gelaufen und haben nicht unser gesamtes Potenzial abgerufen. Deshalb geht die Niederlage in Ordnung."

Für den BVB, den Weltmeister Mario Götze als Kapitän auf das Feld führte, war es die dritte Niederlage im sechsten Testspiel. Zuletzt waren die Dortmunder dem spanischen Erstligisten Espanyol Barcelona 0:1 unterlegen, davor reichte es gegen Zweitligist VfL Bochum nur zu einem 2:2.