Testspiele vergeigt Bayern landen bei ihrem Heimturnier auf dem letzten Platz

Bayern München hat bei seinem hochkarätig besetzten Heimturnier den letzten Platz belegt. Im Spiel um Platz drei unterlag eine B-Mannschaft der Münchner dem SSC Neapel 0:2 (0:1). Drei Tage vor dem ersten Pflichtspiel der Saison, dem Supercup gegen Borussia Dortmund am Samstag (20.30 Uhr, Liveticker SPIEGEL ONLINE), war es die fünfte Niederlage in den vergangenen sechs Vorbereitungsspielen. Die Treffer für Neapel erzielten der senegalesische Nationalspieler Kalidou Koulibaly per Abstauber (14. Minuten) und Zugang Emanuele Giaccherini aus zwölf Metern (55.).

Nach dem blamablen 0:3 (0:2) gegen den FC Liverpool am Vortag konnte Trainer Carlo Ancelotti kaum belastbare Erkenntnisse aus der Partie vor 66.000 Zuschauern ziehen. Zunächst hatte er fünf Spieler aus der zweiten Mannschaft und der U19 aufgeboten, hinzu kamen die Neuverpflichtungen Niklaus Süle und Sebastian Rudy (beide aus Hoffenheim gekommen) sowie Arturo Vidal, Kingsley Coman, Renato Sanches und Joshua Kimmich als Kapitän. Gegen die ebenfalls nicht in Bestbesetzung spielenden Italiener war die B-Elf des FC Bayern bemüht, aber letztlich chancenlos.

Nach dem Schlusspfiff gab es ein Pfeifkonzert der Fans. "Ich habe Verständnis dafür, weil wir viele Spiele verloren haben", sagte Ancelotti, der bei seiner Mannschaft die Balance zwischen Offensive und Defensive vermisst. "Das war eindeutig zu wenig", bemängelte auch Kapitän Kimmich: "In der ersten Halbzeit haben wir es gar nicht so schlecht gemacht, nach einem Standard haben wir aber ein dummes Tor gefangen. In der zweiten Halbzeit hat der Gegner das Spiel kontrolliert."