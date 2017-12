+++ Europa-League-Auslosung +++ Auf wen treffen der BVB und RB Leipzig?

Die Zwischenrunde der Europa League: Borussia Dortmund v Atalanta Bergamo OGC Nizza v Lokomotiv Moskau FC Kopenhagen v Atlético Madrid Spartak Moskau v Athletic Bilbao AEK Athen v Dynamo Kiew Celtic Glasgow v Zenit St. Petersburg SSC Neapel v RB Leipzig Roter Stern Belgrad v ZSKA Moskau

Da beschwöre ich's. RB Leipzig reist in der Zwischenrunde nach Neapel!

Sechs Paarungen haben wir, RB Leipzig wartet noch immer auf seinen Gegner.

Es geht nicht ganz so hektisch zu wie bei der Auslosung der Champions League, weil Uefa-Mann Michael Heselschwerdt immer erst die möglichen Gegner zusammensuchen muss. Zum Tickern sehr angenehm.

Und trifft auf... Atalanta Bergamo!

Borussia Dortmund ist gleich das erste Los!

Der Modus: Zwei Teams aus der gleichen EL-Gruppe können nicht gegeneinander gelost werden, ebenfalls keine Teams aus dem gleichen nationalen Verband - übrigens auch keine Teams aus Russland und der Ukraine.

Eine Abweichung gibt es dann doch: Xabi Alonso ist schon backstage bei den Schnittchen. Éric Abidal, zweimaliger Champions-League-Gewinner mit Barcelona, übernimmt in dieser Runde als Losfee.

Giorgio Marchetti ist auch wieder im großen Saal und erläutert das Prozedere. Alles wie vorhin, nur jetzt eben in der gelb-roten CI der Europa League. Uefa-Wettbewerbsdirektorist auch wieder im großen Saal und erläutert das Prozedere. Alles wie vorhin, nur jetzt eben in der gelb-roten CI der Europa League.

24 Teams aus der EL-Gruppenphase, dazu acht Gruppendritte aus der Champions League. Let's do this!

Einzig Peter Stöger hat es in die nächste Runde geschafft.

Ja, liebe Kölner, Berliner und Hoffenheimer. Das wäre Ihr Preis gewesen.

Pedro Pinto ist wieder da. Ein paar einleitende Worte, danach ganz klassisch der Imagefilm mit den Teilnehmern der Zwischenrunde. Ist alles etwas enger geschnitten, aber, hey, es sind ja jetzt auch doppelt so viele Teams.

Wir wären dann so weit: 16 Teams in Topf 1 (darunter der BVB), 16 Teams in Topf 2 (darunter RB Leipzig). Gegeneinander können die beiden Bundesligisten aber nicht gelost werden. Ein paar Ausnahmen mehr gibt es allerdings noch.

Das soll es für den Moment gewesen sein. Ab 13 Uhr sind wir dann auch bei der Auslosung der Europa-League-Zwischenrunde dabei: Dann werden Gegner für Peter Stögers BVB und Ralph Hasenüttls RB Leipzig gesucht.

Das Achtelfinale der Champions League: Juventus v Tottenham Basel v Man City Porto v Liverpool Sevilla v Man United Real Madrid v Paris Saint-Germain Schachtjor Donezk v Roma Chelsea v Barcelona Bayern v Besiktas

Auch in der Saison 2017/2018 zieht sich die Runde der letzten 16 ein wenig: vom 13. Februar bis zum 14. März werden die CL-Viertelfinalisten an insgesamt acht Terminen ausgespielt.

Mit Real gegen PSG ("Ronaldo gegen Neymar") und Chelsea gegen Barcelona ragen zwei Spiele aus dem Achtelfinale heraus. Auch die Duelle zwischen Juventus und Tottenham sind vielversprechend.

"Wir wissen, wie stark die sind", sagt auch Bayern-Sportdirektor Hasan Salihamidzic. "Wir haben das in den Spielen gegen Leipzig verfolgt. Es ist eine schwere Aufgabe, aber es ist okay. Wir freuen uns auf die außergewöhnliche Stimmung. Man sagt ja immer, dass es ein Nachteil ist, erst zu Hause zu spielen."

Das lief nicht sooo schlecht für den Deutschen Meister. Klar, Besiktas hat ein routiniertes Team beisammen, nicht umsonst seine Gruppe unter anderem vor RB Leipzig gewonen. Dennoch ist der FC Bayern für mich in diesen beiden Duellen der große Favorit.

Ein zweiter Kracher wird gezogen: Chelsea muss gegen Barcelona ran - und damit steht gleichzeitig auch der Gegner der Münchner fest. Der FC Bayern trifft auf Besiktas Istanbul.

Das klingt allerdings eher nach einem Gruppenspiel: Schachtjor trifft auf AS Rom.

Okay, das ist eigentlich etwas zu früh: Real Madrid trifft bereits im Achtelfinale auf PSG!

Paarung Nummer vier: Sevilla erwartet im Achtelfinale zunächst Manchester United.

Porto trifft auf Liverpool.

Basel muss gegen Manchester City ran.

Die erste Paarung: Juventus Turin trifft auf Tottenham Hotspur.

Völlig richtig. Xabi Alonso ist die Losfee des Tages. Er sieht sehr entspannt aus und trägt einen dunkelblauen Anzug.

Der frühere Bayern-, Liverpool- und Real-Madrid-Spieler Xabi Alonso wird die Kugeln ziehen.

Danach kühlt Uefa-Wettbewerbsdirektor Giorgio Marchetti die Stimmung wieder ein wenig runter - und erklärt noch einmal ausführlich die Regularien der Ziehung.

Die Arbeit der Uefa-Cutter hat sich gelohnt: Einige schöne Szenen aus der vergangenen Gruppenphase waren eben zu sehen. Aber hübsche Highlight-Zusammenstellungen gibt es wohl von jedem Spieler. In der Realität war nicht jede Partie spektakulär.

Die Champions League sei ein Premiumprodukt, sagt der Mann von der Uefa. Das kommt überraschend. 306 Tore in der Gruppenphase, Rekord. 25 dieser Treffer erzielte übrigens Paris Saint-Germain, auch das eine neue Bestmarke.

Los geht's! Die Champions-League-Hymne ertönt, Uefa-Kommunikationsdirektor Pedro Pinto betritt die Bühne. Wir hatten Ihnen Männer in dunklen Anzügen versprochen, hier sind sie.

Heißt auch: Für Chelsea bleiben nur noch drei mögliche Gegner - Barcelona, Besiktas und PSG.

Topf 1:

Barcelona

Beşiktaş

Liverpool

Manchester City

Manchester United

Paris Saint-Germain

AS Rom

Tottenham Hotspur Topf 2:

Basel

Bayern München

Chelsea

Juventus

Porto

Real Madrid

Sevilla

Schachtjor Donetsk

Der Modus ist heute denkbar einfach: In einen Topf kommen die acht Gruppensieger, in den anderen die acht Gruppenzweiten. Aaaaber: Ausgeschlossen sind Duelle zwischen Teams, die bereits gemeinsam in einer Vorrundengruppe waren - Bayern kann also im Achtelfinale nicht direkt wieder auf Paris Saint-Germain treffen -, und zwischen Teams des gleichen Landesverbands. Das ist vor allen für die fünf (!) englischen Teams wichtg.

Alle Augen auf Nyon - mal wieder: Die 20.000-Einwohner-Gemeinde am Genfer See ist jedem Fußballfan ein Begriff. Hier hat der europäische Fußballverband seinen Sitz, hier fischen regelmäßig Männer in dunklen Anzügen kleine Plastikkügelchen aus Schalen. (Foto: DPA)