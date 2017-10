Qualifikation zur Fußball-Weltmeisterschaft Australien schlägt Syrien und träumt von der WM

Australiens Kapitän Tim Cahill hat Syriens Chance auf die erste Teilnahme an einer Fußball-WM zunichte gemacht. Der Routinier führte die Socceroos im Playoff-Rückspiel der Asien-Qualifikation mit zwei Kopfballtoren zum 2:1 (1:1, 1:1) nach Verlängerung. Syrien traf in der Nachspielzeit der Verlängerung noch den Pfosten, schied aber nach dem 1:1 im Hinspiel aus.

Australien darf weiter auf die Teilnahme an der Endrunde in Russland hoffen und zog in die letzte Qualifikationsrunde ein. Dort geht es gegen den Tabellenvierten der Qualifikation der Konföderation für Nord- und Mittelamerika sowie der Karibik (CONCACAF). Das ist derzeit Panama, andere mögliche Gegner sind Honduras und die USA.

Omar Al Soma (6.) brachte Syrien in Sydney in Führung. Der Torjäger hatte bereits beim 1:1 im Hinspiel getroffen. Cahill, langjähriger Profi des FC Everton in der Premier League und jetzt bei Melbourne City unter Vertrag, traf in der 13. Minute zum Ausgleich. Die Flanke kam von Herthas Mathew Leckie.

Die Vorentscheidung fiel zu Beginn der Verlängerung. Syriens Mahmoud Al Mawas musste nach einer harten Attacke gegen Robbie Kruse vom Platz. In der Folge drängten die Gastgeber auf die Entscheidung. In der 109. Minute war der 37-jährige Cahill nach einer Flanke von Kruse erneut mit dem Kopf zur Stelle. Kurz vor Schluss traf Syriens Omar Al Soma per Freistoß den Pfosten.