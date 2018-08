BVB-Neuzugang Witsel Der Doppel-Axel

Dafür, dass er noch nicht ganz bereit war für 90 Minuten Fußball in der Bundesliga, war er doch ganz schön bereit. Axel Witsel hielt sogar 93 Minuten durch, also die komplette Spielzeit der Partie zwischen Borussia Dortmund und RB Leipzig.

Lucien Favre hatte also ein bisschen geschwindelt, als er seinem Neuzugang zwei Tage vor dem Anpfiff nur eine verminderte Einsatzfähigkeit bescheinigte. Allerdings kann der Trainer des BVB zu seiner Verteidigung vorbringen, dass Witsel tatsächlich nur 73 Minuten bereit gewesen war. Der belgische Nationalspieler war in den ersten 20 Minuten nur anwesend, hechelte den Gegnern hinterher, die ihrerseits den Ball jagten, wie es ihr Trainer Ralf Rangnick mag und damit erfolgreich waren.

Die Dortmunder, vor allem auch beeindruckt durch den frühen Rückstand nach 31 Sekunden durch einen Treffer von Jean-Kevin Augustin, waren in der Anfangsphase sehr deutlich unterlegen. Axel Witsel, der auf der zentralen Position im Mittelfeld zum Einsatz kam, sollte dort für einen kontrollierten Spielaufbau sorgen und entscheidend dazu beitragen, die vordere Linie der weit vorne attackierenden Leipziger zu überspielen. Er brauchte seine Zeit, genau wie die Kollegen, die erst mit dem plötzlichen Ausgleich durch Mahmoud Dahoud in der 21. Minute die Saison begannen.

"Ich habe nicht groß nachgedacht"

Als das erste Spiel dann beendet und mit 4:1 gewonnen war, stand Witsel nicht nur als Kontrolleur des Mittelfeldes mit einer sehr ordentlichen Passquote von 89 Prozent, sondern auch als Torschütze vor den Mikrofonen. "Ich habe da nicht groß nachgedacht. Der Ball war in der Luft, da habe ich zum Fallrückzieher angesetzt", sagte der 29 Jahre alte Belgier zu seinem sehenswerten Treffer.

Witsel war im Sommer in schwierigen Verhandlungen und mithilfe von etwa 20 Millionen Euro von Tianjin Quanjian losgeeist worden. Vor der Saison bei dem chinesischen Klub hatte er fünf Jahre lang in Russland bei Zenit St. Petersburg sein Geld verdient. Der Fußballexperte Dietmar Hamann schloss daraus, dass Witsel viele Jahre nur auf bescheidenem bis gar keinem (China) Niveau gefordert gewesen sei. Thomas Delaney, der ähnlich viel Geld kostete und zuvor schon bei Werder Bremen in der Bundesliga spielte, sei daher der wertvollere Neuzugang.

Die ersten Wochen der Saison sprechen gegen die These. Witsel war gegen Leipzig der beste Dortmunder Feldspieler. "Er hat die nötige Ruhe im Spielaufbau, und er schießt Tore", lobte Trainer Lucien Favre den belgischen Nationalspieler. Schon im Pokal, beim knappen Sieg gegen den Zweitligisten SpVgg Greuther Fürth hatte Witsel getroffen.

Götze bislang der Verlierer

"Leipzig hatte schon mehr Pflichtspiele und wir haben nicht so angefangen, wie wir das wollten. Aber dann haben wir gut gespielt und vier Tore gemacht. Jetzt ist jeder glücklich", gab Witsel mit einnehmenden Lächeln zu Protokoll. Die bei Dortmunder Neuzugängen übliche Lobpreisung der heimischen Umgebung lieferte er auch ab: "Als ich zum Warmmachen rausgekommen bin, habe ich schon diese positiv verrückte Stimmung in Dortmund gespürt."

Ein Torschuss, ein Tor - Axel Witsel verkörperte die gegen Leipzig ausschlaggebende Effizienz des BVB, der an vielen Stellen noch Verbesserungsbedarf hat. Lucien Favre veranschlagte gar "Stunden", um detailliert zu erzählen, was an Arbeit auf ihn zukomme. In der Grundformation, die er zum Auftakt wählte, waren links und rechts neben Witsel nur zwei Plätze im Mittelfeld frei. Den einen erhielt Delaney, den anderen Mahmoud Dahoud. Für Mario Götze, der mal wieder einen Neuanfang starten wollte, blieb nur der Platz auf der Bank.

Das komme mal vor in einem "sehr breit" besetzten Kader, spielte Sportdirektor Michael Zorc die Personalie herunter. Grundsätzlich sei Götze bereit. Wohl auch für 90 Minuten.