Erinnern Sie sich noch an den Transfersommer 2017? Fast auf den Tag genau vor einem Jahr meldete Paris Saint-Germain Vollzug. 222 Millionen für Neymar, Rekord. Zumindest für die Bundesliga war die Geschichte damit aber noch nicht vorbei: Denn der FC Barcelona saß auf einem gigantischen Haufen Geld und hatte einen möglichen Nachfolger des Brasilianers in Dortmund ausgemacht. Es folgte das wochenlange Gezerre um Ousmane Dembélé.

Trainingsstreik, Söldnerdiskussion, schwarz-gelbe Empörung. "Der soll auf der Tribüne versauern", rief manch BVB-Fan, schließlich fanden die beiden Klubs doch noch eine Lösung. Über die Ablösesumme, wie immer, 105 Millionen Euro wurden es. Ein Jahr später droht sich der ganze Ablauf zu wiederholen - diesmal aber steht Borussia Dortmund auf der anderen Seite.

Der Reihe nach: Axel Witsel hat ein starkes WM-Turnier gespielt. Der Belgier organisierte vor der Abwehr das Spiel des Halbfinalteilnehmers, hinter Kevin De Bruyne oder an dessen Seite. Im Rampenlicht standen natürlich andere, Eden Hazard mit seinen Tempodribblings, Romelu Lukaku mit seinen wuchtigen Abschlüssen - aber Witsel gehörte dank seines zuverlässigen Passspiels ebenfalls zu den Gewinnern im belgischen Team. Das hat man auch beim BVB so gesehen und sich bei Witsels Verein Tianjin Quanjian erkundigt. Der schüttelte jedoch den Kopf.

Ein feines Remake: Witsel in der Rolle des Dembélé

"Nervenspiel", "Zuspitzung", "Transferpoker": Aus diesen Zutaten wird nun die aktuelle Berichterstattung über den möglichen Wechsel des Belgiers in die Bundesliga zusammengerührt. Von einem angeblichen Medizincheck war bereits zu lesen, der hat bisher aber noch nicht stattgefunden.

AFP Ousmane Dembélé, Sommer 2017

Die Geschichte, die man sich am Stadion Rote Erde erzählt: Borussia Dortmund will den Spieler, der Spieler will zu Borussia Dortmund - aber die bösen Chinesen wollen ihn nicht ziehen lassen. Ein feines Remake: Witsel in der Rolle des Dembélé, der BVB in der des FC Barcelona. Peter Bosz wird von Tianjin-Coach Paulo Sousa verkörpert, der jüngst vehement erklärte: "Witsel wird am 5. August zurückkehren."

Sicher, die beiden Fälle unterscheiden sich auch in mehreren Punkten. Dembélé hatte einen Arbeitsvertrag mit langer Laufzeit und trat schließlich in den Streik. Im Fall Witsel könnte dagegen alles auch sehr viel geräuschloser gehen: Aktuell kreist die Diskussion vor allem darum, ob Witsels Ausstiegsklausel in Höhe von 20 Millionen Euro außerhalb des Transferfensters der Super League gültig ist oder nicht. Und wenn nicht?

Dann wird es trotzdem eine Einigung geben. Wie es immer eine Einigung gegeben hat, seit die ersten Menschen auf einem Marktplatz Güter getauscht haben, und A bereit war, B im Tausch ein Angebot zu machen, dass B über seinen Verlust hinwegtröstete. Oder A eben kein Interesse mehr hatte. Es ist ein ganz normaler Sommertransfer. Eine moralische Aufladung aber ist hier - bei aller echten Liebe - ebenso unangemessen wie im Fall Dembélé. Lassen wir doch bitte die ganze "Herzenswunsch"- und "Steine in den Weg gelegt"-Rhetorik einfach weg.

Oder erinnern Sie sich wirklich nicht mehr an den Transfersommer 2017?