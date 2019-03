BVB-Motor Axel Witsel Ruhe los

Zwischen Augsburger Stadion und Straßenbahnhaltestelle hatte sich ein Mann aufgestellt, um mit seiner E-Gitarre die Fußballfans zu unterhalten. Seine Musik war rockig, und sie war vor allem laut, denn er stand unter einer Brücke.

Es gab Zeiten, sie sind noch gar nicht so lange her, da hätte Axel Witsel den Mann auf dem Platz neben sich haben können, zur Gitarre noch ein Schlagzeug und eine Trompete direkt am Ohr, es hätte den Mittelfeldspieler von Borussia Dortmund kaum beeindruckt. Witsel blieb auch in hektischen Situationen ruhig, nahm den Ball unter Druck an und spielte ihn unter Druck weiter. Er war die Souveränität in Person.

Diese Zeiten sind vorbei. Auch Witsel macht nun Fehler, er verliert leichtsinnig den Ball und spielt Fehlpässe, wie sie in seinen ersten Monaten beim BVB in jedem vierten Spiel zu sehen waren. Die Taktung ist schneller geworden.

Das könnte daran liegen, dass Witsel nahezu immer spielt. Eine Pause würde ihm gut tun. Aber Witsel ist in der Zentrale zu wichtig, als dass Trainer Lucien Favre auf den belgischen Nationalspieler verzichten wollte. So kam er beim 1:2 am Freitagabend in Augsburg im 24. Bundesligaspiel zum 24. Einsatz, einmal wurde er dabei aus-, einmal eingewechselt. Auch in der Champions League durfte er sich nur einmal ausruhen.

Axel Witsel, 30 Jahre alt, und Marco Reus, 29, führten den BVB auch dank ihrer Reife an die Tabellenspitze. Dort stehen sie zwar immer noch, aber die Zweifel, ob es zur Meisterschaft reichen wird, sind durch die überraschende Pleite in Augsburg erheblich gewachsen.

Es gibt noch weitere Spieler, die eine Pause benötigen könnten, etwa Jadon Sancho und Achraf Hakimi. Es gab in Augsburg auch Spieler, die wesentlich schlimmere Fehler machten als Witsel. Dan-Axel Zagadou und Hakimi leisteten sie sich vor den beiden Toren von Augsburgs Dong-Won Ji.

"Der Gegner hat praktisch keine Torchance gehabt. Wir haben unnötige Fehler gemacht", haderte Favre, "das ist leider so."

Zagadou ist 19 Jahre alt, Hakimi 20. Und auch Jadon Sancho merkt man inzwischen häufiger an, dass er erst 18 Jahre alt ist und damit anfälliger für Formschwankungen als ein routinierter Profi. Auch Sancho kam in jedem Bundesligaspiel dieser Saison zum Einsatz, zudem in sechs von sieben Partien in der Champions League.

Dortmund im Video: "Unnötige Fehler gemacht"

Video AFP

Es ist alles sehr schnell gegangen beim BVB im vergangenen Spätsommer und Herbst. Der neue Trainer, viele neue Spieler - es passte alles. Die Dortmunder rockten mit der E-Gitarre durch die Wettbewerbe, nur selten und für ganz kurze Zeit wurde ihnen mal der Stecker gezogen.

Trainer Favre steht nun vor einer kniffligen Aufgabe. Kommende Woche steht das Duell mit Tottenham Hotspur bevor, das 0:3 im Hinspiel lässt nur eine minimale Chance, noch das Viertelfinale in der Champions League zu erreichen. Die beste Elf müsste an ihre Grenze gehen, um die Engländer zumindest in Verlegenheit zu bringen.

Oder, man setzt Spieler wie Marcel Schmelzer, Mahmoud Dahoud, Ömer Toprak und Marius Wolf ein, denen während der Dortmunder Hochphasen in dieser Saison nur Nebenrollen blieben. "Wir müssen bis Dienstag abwarten. Mehr kann ich nicht sagen", wich Favre der Frage aus, ob er die Champions League möglicherweise zugunsten der Bundesliga sausen lässt. Einige Profis müssten jedenfalls dringend ans Ladegerät.

FC Augsburg - Borussia Dortmund 2:1 (1:0)

1:0 Ji (24.)

2:0 Ji (68.)

2:1 Alcácer (81.)

Augsburg: Kobel - Schmid, Danso, Khedira, Stafylidis (17. Teigl) - Koo, Baier (89. F. Götze) - Hahn, Gregoritsch, Max - Ji (83. Cordova)

Dortmund: Bürki - Hakimi, Akanji, Zagadou, Diallo - Witsel, Delaney (66. Guerreiro) - Sancho, Reus (66. Alcácer), Bruun Larsen (76. Philipp) - M. Götze

Zuschauer: 30.660

Schiedsrichter: Stieler

Gelbe Karten: Hahn / Hakimi, Guerreiro