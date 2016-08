Beim Schweinsteiger-Abschied: Deutschland besiegt Finnland glanzlos

Der deutschen Nationalmannschaft ist beim Abschied von Bastian Schweinsteiger ein Sieg geglückt. In einem schwachen Testspiel gegen Finnland gewann die deutsche Auswahl 2:0 (0:0). Max Meyer (55. Minute) und Mesut Özil (77.) schossen die Tore. Wichtiger wird es jedoch am Sonntag, dann startet die DFB-Elf in die WM-Qualifikation gegen Norwegen (20.45 Uhr, High-Liveticker SPIEGEL ONLINE) - mit einem neuen Kapitän. Manuel Neuer gilt als Favorit.

Im Mittelpunkt des Testspiels stand noch der alte Kapitän, Schweinsteiger: Nach 121 Länderspielen ist für den 32-Jährigen Schluss in der Nationalmannschaft. Seine Zukunft auf Vereinsebene ist noch ungewiss, unter Manchester-United-Trainer José Mourinho gehörte er bislang nicht zum Profikader. Unter Tränen hatte sich der ehemalige Münchner vor dem Anpfiff gegen Finnland mit einer Rede bei den Fans verabschiedet.

Fußball wurde auch gespielt - Bundestrainer Joachim Löw bot Marc-André ter Stegen im Tor auf, zudem standen die Olympia-Fahrer Niklas Süle, Meyer und Julian Brandt in der Anfangsformation. Für das Team war es das erste Länderspiel seit dem 0:2-Ausscheiden im EM-Halbfinale gegen Gastgeber Frankreich - und es begann wenig unterhaltend.

Viele Fehlpässe, kaum Tempo und immer wieder ein Raunen, wenn Schweinsteiger am Ball war - so sah der Beginn im mit nur 30.121 Zuschauern mäßig gefüllten Borussia-Park in Mönchengladbach aus. Schließlich kam die neuformierte DFB-Elf aber etwas besser ins Kombinieren und zur ersten Torchance: Nach Pass von Schweinsteiger sorgte Meyer mit einem Distanzschuss für einen Hauch von Gefahr (14.). Für den ersten Aufreger brauchte es jedoch finnische Mithilfe, als Paulus Arajuuri bei einem Klärungsversuch den eigenen Pfosten traf (27.).

Götze verpasst mehrfach, Meyer belohnt sich

Sonst war es wenig ansehnlich - auch weil die Finnen, mit den Bundesliga-Profis Lukas Hradecky (Eintracht Frankfurt), Niklas Moisander (Werder Bremen) und Joel Pohjanpalo (Bayer Leverkusen) in der Startelf, sehr tief standen und teilweise mit einer Sechserkette spielten.

Die beste herausgespielte Torchance der ersten Hälfte vergab Mario Götze, als er bei einem feinen Pass von Meyer frei vor dem Tor auftauchte, aber gleich mehrfach die Gelegenheit für einen Abschluss verpasste (32.). Süle machte es mit einem Direktschuss aus 25 Metern ein wenig besser, scheiterte jedoch knapp an Hradecky (42.).

In der 55. Minute belohnte sich dann der bis dahin beste Spieler: Meyer schoss die Führung. Götze setzte den Schalker in Szene, Kevin Volland hatte die Hereingabe im Strafraum klug für Meyer durchgelassen. Mit einem harten Abschluss knapp über das Tor verpasste Götze wenig später die Vorentscheidung (65.), sonst glich die Partie in großen Teilen der ersten Hälfte: Es war spielerisch zäh.

In der 68. Minute war es dann schließlich so weit: Bundestrainer Löw holte Schweinsteiger vom Platz. Von der Bank aus beobachtete dieser dann das 2:0, das der eingewechselte Özil aus spitzem Winkel nach Pass von Götze erzielte (77.).

Deutschland - Finnland 2:0 (0:0)

1:0 Meyer (55.)

2:0 Özil (77.)



Deutschland: Ter Stegen (46. Leno) - Kimmich, Mustafi, Süle (58. Tah) - Schweinsteiger (68. Weigl) - Bellarabi, Meyer, Hector (63. Özil) , Brandt (78. Müller), Volland - Götze

Finnland: Hradecky - Lam, Arajuuri (81. Ojala) , Moisander - Raitala, Ring, Halsti (72. Markkanen), Lod (60. Schüller), Uronen (60. Saksela) - Hämäläinen (46. Pukki), Pohjanpalo (72. Mattila)



Schiedsrichter: Alexey Kulbakov (Weißrussland)

Zuschauer: 30.121