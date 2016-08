Vor dem Spiel DFB vs. Finnland: Will denn keiner Schweinsteiger verabschieden?

Sein 121. und letztes Länderspiel muss Bastian Schweinsteiger vielleicht vor einem halbleeren Stadion absolvieren. Der Kartenvorverkauf für den Test gegen Finnland in Mönchengladbach (Mittwoch, 20.45 Uhr, High-Liveticker SPIEGEL ONLINE) läuft schleppend an. Bis Sonntag waren erst 18.000 Karten verkauft. Der Borussia-Park fasst 43.000 Zuschauer.

"Nach einem Turnier haben wir häufig festgestellt, dass die Nationalmannschaft nicht so im Vordergrund steht. Ich hoffe, dass am Mittwoch noch einige Zuschauer mehr da sein werden. Sie bekommen eine junge Mannschaft mit Perspektive zu sehen, das ist doch auch spannend", sagte Bundestrainer Joachim Löw. Er gab aber auch zu: "Es ist natürlich ein bisschen schade für Bastian, dass das Länderspiel nicht ausverkauft sein wird."

Den Nachfolger von Schweinsteiger als Kapitän der Nationalmannschaft hat Löw bereits festgelegt, er will seine Entscheidung aber erst am Donnerstag nach dem Testspiel gegen Finnland bekannt geben. "Wir sprechen erst mit der Mannschaft und machen das nach unserem ersten Spiel", sagte der Bundestrainer. Tags darauf werde "die Entscheidung öffentlich gemacht". Als aussichtsreichste Kandidaten gelten Manuel Neuer, Jérôme Boateng, Sami Khedira und Mats Hummels.

Brandt, Meyer und Süle sollen spielen

Löw kündigte für Mittwoch den Einsatz der drei Olympiateilnehmer Julian Brandt, Max Meyer und Niklas Süle an: "Die Spielweise und Entwicklung haben mir gut gefallen. Die Spieler haben einen guten Eindruck gemacht, einige einen besonders guten."

In Absprache mit Sportdirektor Hansi Flick will Löw am Donnerstag entscheiden, ob die im Sommer stark beanspruchten Nachwuchsakteure nach dem Finnland-Spiel zu ihren Vereinen zurückkehren oder mit zum WM-Qualifikationsspiel am Sonntag (20.45 Uhr, High-Liveticker SPIEGEL ONLINE) nach Norwegen reisen.

Auch den Confederations Cup 2017 in Russland hat der Bundestrainer bereits im Blick. Er will beim WM-Testlauf auf einige Stars verzichten: "Wir wollen verstärkt junge Spieler mit Perspektive heranführen. Die Tür steht da weit offen", sagte Löw. Es sei klar, dass bei der WM-Generalprobe im Gastgeberland "nicht alle Spieler dabei sein werden. Drei Turniere in Folge wären für manche Spieler nicht ideal". Zwischen der EM 2016 und der WM 2018 will Löw also einigen Profis einen freien Sommer zugestehen.