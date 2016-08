Von Seeler bis Schweinsteiger: Abschiedsspiele sind ein scharfes Schwert

Der 7. November 1978 war als ein Feiertag gedacht, aber es kam ganz anders. Der große Johan Cruyff hatte zu seinem Abschiedsspiel ins ehrwürdige De-Meer-Stadion in Amsterdam geladen. Mit Ajax, seinem Klub, wollte er sich angemessen verabschieden. Dazu hätte er allerdings nicht den FC Bayern als Gegner einladen dürfen.

Die Münchner waren in Amsterdam schon bei ihrer Ankunft am Flughafen feindselig empfangen worden, man hatte das Team in einem zweitklassigen Hotel untergebracht, schon vor der Partie waren sie beim Warmlaufen vom Publikum beschimpft worden - und die Bayern hatten ihre ganz eigene Art, sich dafür zu rächen.

Statt wie bei solchen Gelegenheiten üblich ein harmloses Schaulaufen hinzulegen und dem Verabschiedeten mindestens ein Tor zu gönnen, spielten sie, als ginge es um den Europapokal. Am Ende stand es 8:0 für die Bayern, die Zuschauer schäumten, und Cruyff war so erbost und frustriert, dass er seine Karriere doch noch mal um acht Jahre verlängerte. So wollte der König nicht abtreten.

Schweinsteiger-Abschied nur inoffiziell

So etwas dürfte Bastian Schweinsteiger am Mittwoch nicht drohen, wenn er seine Abschiedsparty unter dem Motto "Servus Basti" im Rahmen des Testkicks der Nationalmannschaft gegen Finnland begeht. Auch wenn der Spielort Mönchengladbach ist, wo sie die Bayern auch nicht besonders lieben. Aber die DFB-Choreographie wird schon dafür sorgen, dass alles in Harmonie verlaufen wird.

Formal sind die Abschiedsspiele beim DFB seit Jahren abgeschafft, die Partie gegen die Finnen gilt daher auch nur inoffiziell als Schweinsteiger-Abschied. Oliver Kahn war 2008 der Letzte, dem zum Ende seiner DFB-Karriere eine eigene Partie gewidmet wurde. In der Münchner Arena trennten sich Nationalmannschaft und FC Bayern, wie es sich ziemt, 1:1. Ein Resultat, das auch Lothar Matthäus acht Jahre zuvor in der gleichen Konstellation zu seinem Abgang serviert bekam.

Spätere Fußballhelden wie Philipp Lahm, Miroslav Klose mussten mit einem Abschied am Rande eines normalen Länderspiels vorlieb nehmen. "Beide wollten aber auch ganz bewusst nicht mehr", sagt Bundestrainer Joachim Löw über die zwei Weltmeister, die in ihren Vereinen ja auch nach dem DFB-Abschied 2014 weiter aktiv waren. Michael Ballack musste sich seinen Abschied schon selbst organisieren: 2013 trommelte er Fußballer aus aller Herren Länder zum Sommerkick einer "Weltauswahl gegen Ballack & Friends" zusammen. Wobei der Begriff "Friends" sehr weit gefasst wurde. Auch Philipp Lahm, zuvor so etwas wie der Intimfeind Ballacks, war nach Leipzig eingeladen worden - als Zeichen der Versöhnung, wie das allgemein interpretiert wurde.

Seeler eröffnete Reigen gegen Weltauswahl

Uwe Seeler war der allererste, der 1972 im Hamburger Volksparkstadion ein Abschiedsspiel erhielt: 3:7 verlor der HSV gegen eine Weltauswahl, in der unter anderem Franz Beckenbauer und Gerd Müller, Bobby More, George Best und Gianni Rivera aufliefen. Es war übrigens gar nicht das letzte Spiel von Uns Uwe. Sechs Jahre später hatte ihn der irische Erstligist Cork Celtic mit Hilfe des Sponsors Adidas noch für ein Spiel auf die Insel gelotst. Seeler, damals 41 Jahre alt, hatte geglaubt, dass es ich um einen Spaßkick handele und erfuhr erst anschließend, dass es eine reguläre Ligapartie war. Cork Celtic gegen Shamrock Rovers endete 2:6. Seeler hatte beide Tore für Cork geschossen.

Wolfgang Overath in Köln, Berti Vogts in Mönchengladbach, Franz Beckenbauer in Hamburg, Paul Breitner in München - vor allem die Weltmeister von 1974 sind in den Genuss eigener Abschiedsspiele gekommen, aber nicht nur sie: 1986 wurde auch für das Bundesliga-Urgestein Klaus "Tanne" Fichtel ein Abschiedsspiel organisiert, obwohl er nur 23 Mal für den DFB aufgelaufen war. Eigentlich galt: Nur wer mindestens 75 Länderspiele aufweisen kann, hat ein Anrecht auf ein Abschiedsspiel. Nach dieser Regel hätte allerdings selbst Uwe Seeler keinen Anspruch gehabt: Er kam nur auf 72 DFB-Einsätze.

Und von Paul Breitner ganz zu schweigen: Lediglich 48 Mal trug er den DFB-Adler. Aber ein Abschiedsspiel ließ er sich dennoch nicht nehmen: Heute kann man sich das bei ihm kaum noch vorstellen, aber Breitner war mal der Rebell des deutschen Fußballs. Und so war auch sein Abschied.

In der Partie des FC Bayern gegen eine Weltauswahl ging es zur Sache: Karlheinz Förster im Dress der Weltauswahl brach Bayern-Stürmer Kalle Del Haye im Zweikampf die Nase, und Torwart Sepp Maier, damals schon im Fußballer-Ruhestand, durfte nicht bei den Münchnern mitspielen, weil der DFB das untersagt hatte. Maier, eine Legende der Bayern, war damals kein Profi mehr. Und Nicht-Profis durften laut DFB-Reglement nicht bei den Profis mitkicken. Eine letzte kleine Rache des Deutschen Fußball-Bundes an ihrem Chefkritiker Paul Breitner.

Die Bayern waren ohnehin eine Art Experten für Abschiedsspiele. Nicht nur in Amsterdam haben sie Cruyffs Abschied verdorben, selbst für Indien wurden sie gebucht: Beim Abschiedsspiel des indischen Fußballidols Baichung Bhutia 2012 traten sie in Neu-Delhi auf. Das Resultat: 4:0 für München. Der FC Bayern ist einfach ein Party-Crasher.