Premier League: Manchester United nominiert Schweinsteiger für Kader

Manchester United hat Bastian Schweinsteiger in seinem 25-Mann-Aufgebot für die erste Hälfte der Premier-League-Saison gemeldet. Der am Mittwoch von der deutschen Nationalelf verabschiedete Weltmeister hatte im Juli zunächst seinen Spind räumen müssen, weil der neue Trainer José Mourinho nicht mehr mit ihm plante.

Der portugiesische Starcoach sieht im zentralen Mittelfeld Spieler wie Zugang Paul Pogba, den teuersten Fußballer der Geschichte, aber auch Morgan Schneiderlin, Ander Herrera, Michael Carrick und Marouane Fellaini mit besseren Perspektiven als Schweinsteiger. Seit Mourinhos Amtsantritt trainiert der Deutsche nicht mehr mit der ersten Mannschaft, sondern alleine oder mit der Nachwuchsmannschaft.

Zumindest formal ist Schweinsteiger aber weiter Teil der Planungen in Old Trafford. Bis Donnerstag mussten alle 20 Klubs ihre Kader an die Premier League melden. In der Liste von United taucht Schweinsteigers Name jetzt auf.

Die Regularien der Liga schreiben den Klubs vor, acht Kaderplätze für Spieler, die in Großbritannien ausgebildet worden sind, vorzuhalten. Die restlichen 17 Plätze dürfen an andere Profis vergeben werden. Da United nur 15 Spieler aus dem Ausland beschäftigt, musste der Klub jetzt keinen Platz für Schweinsteigers Nominierung "opfern", es kann sich also auch nur um eine formale Anerkennung handeln.

Schweinsteigers Vertrag in Manchester läuft bis Sommer 2018, zuletzt war über einen Wechsel des Deutschen in die amerikanische MLS spekuliert worden. Der Spieler hatte erklärt, dass United "seine letzte Station in Europa" sein werde.