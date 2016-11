Manchester United Schweinsteiger vor Comeback gegen West Ham

Bastian Schweinsteiger könnte am Abend erstmals in dieser Saison für Manchester United auf den Platz zurückkehren. Der 32-Jährige soll nach Informationen von "Sky Sports" ein ernsthafter Kandidat für die Startelf im Ligapokal gegen West Ham United sein. Eigentlich war Schweinsteiger von Trainer José Mourinho aussortiert worden, stand aber bereits am vergangenen Wochenende gegen den gleichen Gegner in der Premier League im Kader.

Mourinho muss im Viertelfinale des Ligapokals allerdings auf den verletzten Michael Carrick und die gesperrten Paul Pogba und Marouane Fellaini verzichten. Deshalb gibt es auf Schweinsteigers angestammter Position im defensiven Mittelfeld einen Engpass, den der ehemalige deutsche Nationalmannschaftskapitän beheben könnte.

Schweinsteiger lief für United letztmals im März 2016 auf. Ob er nach der Rückkehr von Pogba und Fellaini am kommenden Sonntag gegen Everton wieder zum Kader gehört oder gar sein Premier-League-Comeback gibt, muss bezweifelt werden. Mourinho soll den Mittelfeldspieler vor allem zurück ins Training geholt haben, um ihn im Winter besser verkaufen zu können. Zuletzt war darüber spekuliert worden, ob Schweinsteiger in die amerikanische MLS zu Chicago Fire wechseln wird.