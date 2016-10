MLS-Klub New York schließt Schweinsteiger-Verpflichtung aus

Der US-amerikanische Verein New York Red Bull hat Bastian Schweinsteiger offenbar eine Absage erteilt. Oliver Mintzlaff, Fußballchef des Konzerns, beendete die Spekulationen: "Bastian Schweinsteiger ist ein großartiger Spieler mit einer tollen Karriere. Es gibt aber keine Gespräche, er ist und wird kein Thema bei uns", sagte der 41-Jährige der "Bild"-Zeitung.

Bereits seit einigen Wochen wird über einen Wechsel des ehemaligen Kapitäns der deutschen Nationalmannschaft in die US-amerikanische Profiliga Major League Soccer (MLS) spekuliert. Ligachef Don Garber hatte erst kürzlich dem "Kicker" gesagt: "Wir würden Bastian mit offenen Armen empfangen. Er wäre ein Leader für unsere vielen jungen Spieler."

Sollte Schweinsteiger in die USA wechseln, wird er nun wohl nicht für New York spielen. Es gibt jedoch andere Kandidaten. Vor allem der FC Dallas scheint Interesse an dem 32-Jährigen zu haben: "Er ist ein sagenhafter Spieler", sagte Dallas-Präsident Dan Hunt "Spox".

Aktuell steht Schweinsteiger noch bei Manchester United unter Vertrag. In der laufenden Spielzeit hat er jedoch bisher keine Minute für den Premier-League-Klub bestritten. Vor der Saison war er vom neuen Trainer José Mourinho aussortiert worden. Der Mittelfeldspieler hatte die MLS nach seiner Ausbootung als "Option" bezeichnet.

Das Transferfenster der USA ist aktuell geschlossen. Erst ab dem 18. Februar sind neue Verpflichtungen wieder möglich.