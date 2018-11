Er hat lange überlegt, nun hat sich Bastian Schweinsteiger aber doch dazu entschieden, bei Chicago Fire weiter Fußball zu spielen. "Lasst uns eine Trophäe hochhalten", sagte Schweinsteiger in einer Mitteilung: "Ich glaube an den Klub, und ich glaube, dass wir Meister werden können."

Der ehemalige Kapitän des FC Bayern, der vor einigen Monaten in München ein Abschiedsspiel absolviert hat, wird mindestens noch eine weitere Saison für Chicago in der Major League Soccer (MLS) auf dem Platz stehen. Schweinsteiger, der im März 2017 von Manchester United in die USA gewechselt war, hatte mit seiner Mannschaft in dieser Saison als Vorletzter der Eastern Conference die Playoffs klar verpasst.

In seinen bisherigen 55 Einsätzen für Chicago gelangen dem insgesamt eher defensiv ausgerichteten Schweinsteiger sieben Treffer, zusätzlich bereitete er zwölf Tore vor. Um tatsächlich in den Titelkampf eingreifen zu können, benötigt der Fire-Kader erhebliche Verstärkungen. Chicago konnte in dieser Spielzeit lediglich acht von insgesamt 34 Partien während der regulären Saison gewinnen.