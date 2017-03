Vertrag in Chicago Schweinsteiger zieht es in die USA

Fußball-Weltmeister Bastian Schweinsteiger setzt seine Karriere offenbar in der nordamerikanischen Profiliga MLS (Major League Soccer) fort. Der frühere Kapitän der deutschen Nationalmannschaft wechselt laut "Chicago Tribune" von Manchester United zu Chicago Fire. Dort soll der 32-Jährige einen Einjahresvertrag erhalten und 4,5 Millionen US-Dollar kassieren. Damit wäre er einer der zehn bestbezahlten Profis in der MLS.

"Ich habe während meiner gesamten Karriere nach Möglichkeiten gesucht, positiven Einfluss zu nehmen und etwas Großes aufzubauen", wird Schweinsteiger zitiert. "Mein Wechsel zu Chicago Fire ist nichts anders." Durch Gespräche mit Sportdirektor Nelson Rodriguez und Trainer Veljko Paunovic sei er von der Vision und Philosophie des Klubs überzeugt worden, so Schweinsteiger. "Ich möchte ihnen bei diesem Projekt helfen." Chicago verpasste in den vergangenen beiden Jahren die Playoffs und war jeweils das schlechteste Team in der MLS.

"Wir als Klub müssen uns nun einem höheren Standard verpflichten. Bislang waren wir mit dem zufrieden, was wir aus dem Inland kennen. Nun müssen wir uns auf ein internationalen Niveau steigern", sagte Sportdirektor Rodriguez. Trainer Paunovic sieht Schweinsteiger als Vorbild und Führungsfigur: "Er kann unseren Spielern immer noch zeigen, wie man arbeiten, sich vorbereiten, verhalten und denken muss, um auf dieses Niveau zu kommen."

Mitte kommender Woche könnte Schweinsteiger schon zu seiner neuen Mannschaft stoßen, das ist aber von seinem Visum und einem Medizincheck abhängig.

Der Mittelfeldspieler war im Sommer 2015 nach 17 Jahren beim FC Bayern zu Manchester United gewechselt. Dort war er im vergangenen Sommer vom neuen Trainer José Mourinho aussortiert worden. In der laufenden Saison bestritt Schweinsteiger insgesamt nur vier Pflichtspiele, in der Premier League kam er gar nicht zum Einsatz. Bereits im August 2016 hatte er davon gesprochen, dass Amerika eine Option für ihn sei, MLS-Boss Don Garber warb später öffentlich um den Deutschen.