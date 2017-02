Vor dem Duell gegen Atlético Leverkusener Familienstreit

Es sind schlechte Vorzeichen vor einem Duell in der Königsklasse. Bayer Leverkusen wird im Achtelfinal-Hinspiel der Champions League gegen Atlético Madrid (20.45 Uhr, High-Liveticker SPIEGEL ONLINE) auf die Unterstützung von 70 bis 200 Zuschauer verzichten müssen. Es sind aber nicht irgendwelche Zuschauer.

Es sind Fans, die zum Teil Hunderte Bayer-Pflichtspiele in Folge gesehen haben und ihre Elf zum DFB-Pokal in die entlegensten Provinzen genauso begleitet haben wie ins eiskalte Moskau vergangenen November. "Wir sowie alle weiteren ultraorientierten Gruppen in der Nordkurve stellen ab sofort sämtliche Aktivitäten bei Heimspielen ein", heißt es in einer Erklärung der "Ultras Leverkusen". Stattdessen werde man Flyer verteilen, die all das zur Sprache bringen, was den Ultras am Verein aktuell nervt.

Allerdings ging auch dem Verein zuletzt vieles gegen den Strich, was Teile der Ultraszene taten. Was gerade passiert, ist offenbar der Höhepunkt einer wechselseitigen Entfremdung.

Was ist passiert?

Die Vorkommnisse vom Mönchengladbach-Heimspiel Ende Januar (2:3) waren wohl der Ausgangspunkt für den jetzigen Boykott. Damals zündeten die Ultras aus Trotz Pyrotechnik, weil eine zugesagte Choreographie wegen Bedenken der Feuerwehr verboten wurde. Ein Fotograf bekam Funken ab. Noch schlimmer hätte eine Aktion enden könne, die offenbar von Hardlinern einer einzelnen Ultragruppe ausging: Von außerhalb schossen sie Seenotfackeln mit Fallschirmen ins Stadion. Bayers Direktor für Fans und Soziales, Meinolf Sprink, machen die Geschehnisse noch heute wütend: "Das Ding kam direkt neben unserem Torwart runter", sagt er.

Allerdings geht es dabei nur um wenige Personen in einer Szene, die bundesweit als unkompliziert gilt - was eigentlich auch auf die Ultraszene zutrifft. Für die Polizei war Leverkusen in den vergangenen Jahren immer ein ruhiges Pflaster. Fans und Verein hatten sich in ihrer Nische zwischen den Zuschauermagneten aus Köln, Düsseldorf und Mönchengladbach eingerichtet und waren stolz auf eine familiäre Vereinskultur.

Nach Meinung vieler Fans setzt der Verein seit einiger Zeit diese Vereinskultur aber aufs Spiel. "Die Fans haben den Eindruck, dass die bewährten Kommunikationskanäle vernachlässigt werden", sagt Stefan Thomé vom Fanprojekt: "Sie finden, dass Bayer sich nur noch an dem Negativen abarbeitet, das von den problematischeren Fangruppen ausgeht, die Fanbasis aber übersieht." Viele, die unentgeltlich mithelfen wollen, stoße man so vor den Kopf. Das bestätigt ein langjähriger Fan. "Zu Reiner Calmunds Zeiten (Rücktritt im Juni 2004, Anm. d. Red.) gab es vierteljährliche Treffen mit den Fanklub-Vorsitzenden", sagt er. "Das letzte war, als Roger Schmidt hier Trainer wurde." Das war im April 2014.

Die Ultras, die derzeit nicht mit der Presse reden wollen, verweisen auf einen Text, der sich kritisch mit den Vorkommnissen am Rande des Gladbach-Spiels auseinandersetzt: "Die Eskalation ist letztlich nur das Ende einer Entwicklung, die womöglich vermeidbar gewesen wäre, wenn die Verhältnisse zwischen vielen Fans (beileibe nicht nur den Ultras!) und der Vereinsführung nicht derart zerrüttet wären, dass schon seit längerem jeder Schritt des Gegenübers von allergrößtem Misstrauen begleitet wird", heißt es darin. Das Gefühl, als Fan nur noch dann registriert zu werden, wenn es mal Probleme gibt, sei omnipräsent, sagt Thomé: "Man hat den Eindruck, dass über Fans geredet wird statt mit ihnen."

Was sagt der Klub zu den Vorwürfen?

Bayers Fandirektor Sprink sieht das anders. Als die Stadt Leverkusen auf Druck der Feuerwehr eine Anordnung erließ, dass die Choreografie der Ultras verboten werden müsse - obwohl Bayer selbst das Geld für die feuerfeste Imprägnierung der Stoffbahn bereitgestellt hatte - habe er das städtische Schreiben publik gemacht. "Obwohl wir als Verein uns für die Choreo eingesetzt haben und man transparenter kaum arbeiten kann, kursierte die Verschwörungstheorie, ich hätte alles insgeheim hintertrieben."

Es ist möglich, dass vielen Ultras mittlerweile egal ist, wer Aktionen verbietet, die anderorten als harmlos oder positiv angesehen würden: Wie beim Spiel gegen Freiburg, als die Gruppe trotz Verbots ein Spruchband mit der Aufschrift "Schützt die Bürger dieser Stadt! Tunnel statt Mega-Stelze" präsentierten. Sie sprachen sich dagegen aus, die Autobahn unweit des Stadions zu einem Riesenhighway auszubauen, der die ohnehin hohe Abgasbelastung in der Chemiestadt weiter erhöhen würde. Wie die meisten Einwohner der Stadt ist auch den Ultras eine Tunnellösung lieber.

Die offizielle Verbotsbegründung, man wolle "generell keine Plattform für politische Botschaften bieten", dürfte den Vereinschefs gelegen gekommen sein. Prominentester Gegner einer Tunnellösung ist die Bayer-AG.