Bundesliga Tuchel-Berater sagt Leverkusen ab

Thomas Tuchel wird nach seiner Entlassung bei Borussia Dortmund nicht die vakante Stelle als Cheftrainer beim Bundesligakonkurrenten Bayer 04 Leverkusen übernehmen. Dies bestätigte Tuchel-Berater Olaf Meinking der "Frankfurter Allgemeinen Sonntagszeitung".

"Thomas wird nicht zu Bayer Leverkusen gehen", sagte Meinking über die Zukunftsplanung des 43-Jährigen: "Nach dem Urlaub wird man sehen, wie die Dinge sich entwickeln." Tuchel wolle jetzt erst einmal abwarten und sich nicht unter Druck setzen lassen. Auch sich bis zu einem halben Jahr aus dem Profifußball zurückzuziehen, sei eine denkbare Alternative.

Ein Wechsel innerhalb der deutschen Bundesliga bleibe zwar dennoch ein mögliches Szenario, "aber es kann natürlich auch das Ausland sein", sagte Meinking. Tuchel habe konkrete Anforderungen an seinen neuen Arbeitgeber. Der ehemalige Mainzer wolle nämlich "wissen, wofür ein Klub steht". In diesem Zusammenhang besitze Tuchel "fast die Herangehensweise eines Fußball-Liebhabers" und lasse Faktoren wie die Geschichte des Vereins, seine Reputation, das Stadion sowie die Stadt in seine Entscheidung mit einfließen.

Leverkusen hatte Anfang März Trainer Roger Schmidt nach fast dreijähriger Amtszeit bei Bayer freigestellt. Auch unter Interimscoach Tayfun Korkut gelang der Werkself jedoch nicht die erhoffte sportliche Wende, sodass er als Kandidat für die kommende Spielzeit ausscheidet. In elf Spielen sammelte Leverkusen unter ihm nur elf Punkte, beendete die Saison als Tabellenzwölfter. In der Champions League schied man durch ein 0:0 im Achtelfinalrückspiel bei Atlético Madrid aus.