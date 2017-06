Bundesliga Herrlich wird neuer Trainer in Leverkusen

Bayer 04 Leverkusen hat Heiko Herrlich als neuen Trainer verpflichtet. Der ehemalige Nationalspieler, der 1989 seine Profikarriere bei der Werkself begonnen hatte, wechselt nach Informationen des "kicker" und der "Sportbild" zufolge zur neuen Spielzeit nach Leverkusen.

Erst vor zwei Wochen hatte Herrlich sich mit Jahn Regensburg in der Relegation gegen 1860 München durchgesetzt und den zweiten Aufstieg in Folge perfekt gemacht. Vor seinem Engagement in Regensburg war Herrlich im Jugendbereich vom DFB und Borussia Dortmund aktiv.

Seine erste Trainerstation in der Bundesliga hatte der 45-Jährige 2009 beim VfL Bochum angetreten, wo er jedoch bereits nach 22 Spielen (vier Siege, acht Remis, zehn Niederlagen) wieder entlassen wurde. Anschließend trainierte er die Spielvereinigung Unterhaching für ein Jahr, ehe er zwei Saisons die U17 des FC Bayern München verantwortete und dann nach Regensburg wechselte.

Leverkusen hatte die abgelaufene Saison auf einem enttäuschenden zwölften Platz beendet. Nach der Entlassung von Trainer Roger Schmidt im März stellte sich auch unter Interimscoach Tayfun Korkut kein nachhaltiger Erfolg ein.