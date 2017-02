Leverkusens Niederlage gegen Atlético Überforderte Rasselbande

Ausgangslage: Wenn das Bayer-Kreuz der oft zitierte Haussegen wäre, dann hinge es schief. Sportlich hat sich die "Werkself" nach schwachen Leistungen zwischen Mitte November und Anfang Februar zwar wieder gefangen. Dafür gibt es jetzt Ärger mit den Fans. "Leverkusener Fans?", höre ich die Spötter fragen. "Gibt es die überhaupt?" Ja, die gibt es. Und bis zu 200 von ihnen sind dem Achtelfinal-Hinspiel aus Protest gegen die Vereinsführung ferngeblieben. Die anderen 200 waren da - und wurden wie alle Zuschauer mit kostenlosen Rasseln belohnt, die auf den Sitzen auslagen.

Die Startaufstellungen:

Bayer Leverkusen: Leno - Henrichs, Toprak, Dragovic, Wendell - Aránguiz, Kampl - Bellarabi, Havertz, Brandt - Chicharito.

Atlético Madrid: Moyá - Vrsaljko, Savic, Giménez, Luís - Koke, Gabi, Ñíguez, Carrasco - Gameiro, Griezmann.

Das Ergebnis: Leverkusen ging 2:4 (0:2) unter und hat bestenfalls theoretische Chancen auf den Einzug ins Viertelfinale. Hier geht es zum Spielbericht.

Die erste Hälfte: Das aufgeregte Anfangsgerassel war noch nicht ganz verklungen, da nahm die Partie schon Fahrt auf. Nach einer Flanke von Filipe Luís traf Wendell mit dem Schienbein die eigene Latte. Das war entweder richtig stilvoll geklärt oder einfach nur Glück für Bayer (14. Minute). Doch Letzteres hielt nicht lange an. Kurz darauf schlenzte Saúl Ñíguez den Ball vom rechten Strafraumeck sehenswert in den linken Winkel (17.). Unter Fußball-Feingeistern machte das Bonmot vom "saulgeilen Tor" die Runde.

Es folgte der erste große Auftritt von Aleksandar Dragovic: Mit einem Querschläger an der Mittellinie schickte der Österreicher Kévin Gameiro steil. Der ließ Ömer Toprak älter aussehen, als er eigentlich ist, und legte dann im Strafraum quer auf den nachgerückten Antoine Griezmann, der Bernd Leno aus zehn Metern keine Chance ließ (25.). Auf der anderen Seite versuchte sich Kevin Kampl als Ñíguez-Double. Aber Atlético-Schlussmann Miguel Ángel Moyá fischte den Ball aus dem Winkel (30.).

Der Jüngste: Kai Havertz gab mit 17 Jahren sein Champions-League-Debüt. In der Liga hatte der Teenager zuletzt überzeugt und in zwei Partien drei Tore vorbereitet. Die Königsklasse war aber wohl doch noch eine Nummer zu groß für Havertz. Er brachte nur jeden zweiten Pass zum Mann, war an keinem Torschuss beteiligt und wurde nach 56 Minuten ausgewechselt.

1999 – Kai Havertz ist der 1. Spieler, der nach dem CL-Finale 1999 geboren wurde und in der #UCL von Beginn an spielt. Jugend. #b04atleti — OptaFranz (@OptaFranz) 21. Februar 2017

Die zweite Hälfte: Hätte fast die Headline gerechtfertigt "The EmBayer strikes back". Nach einer flachen Hereingabe von Henrichs war Bellarabi am ersten Pfosten zur Stelle und traf ins lange Eck (48.). Mitten in Leverkusens Aufholjagd schlich sich aber wieder ein Dragovic ein. Der Österreicher konnte an der Strafraumgrenze die Finger nicht von Gameiro lassen. Der nahm das Angebot dankbar an, holte einen Elfmeter heraus und verwandelte ihn gleich selber staubtrocken durch die Mitte (58.).

Aber Atlético wollte die Abwehrfehler nicht nur Dragovic überlassen. Stefan Savic drückte eine Brandt-Flanke aus kurzer Distanz zum erneuten Anschluss über die Linie (68.). Als das Publikum die Leverkusener dann zur Schlussoffensive rasselte und Chicharito tatsächlich fast den Ausgleich erzielt hätte (81.), machte der eingewechselte Fernando Torres alles klar. Eine Flanke von Vrsaljko köpfte der Welt- und Europameister zum 4:2 ein (86.).

Der Schlechteste: Aleksandar Dragovic ist Österreicher. Wie der Name erahnen lässt, stammen seine Eltern aus einem Vorort Belgrads. "Drago" bedeutet aus dem Serbischen übersetzt so viel wie lieb und teuer. Das wird nicht die erste Assoziation der Bayer-Fans nach dieser Leistung sein. Dragovic war vor dem 0:1 zu weit weg von Ñíguez, leitete das 0:2 mit seinem Querschläger ein, verschuldete den Elfmeter zum 1:3 und war beim 2:4 überhaupt nicht zu sehen. Die Atlético-Stürmer mögen insgeheim gedacht haben: "Drago mi je." Auf Deutsch: "Sehr erfreut!"

In Lev haben die Fans keinen Bock auf den Vorstand

Der Vorstand keinen Bock auf die Fans

Und Dragovic keinen Bock auf Verteidigen #B04Atleti — Hefi (@NosferatuHefi) February 21, 2017

Das Fazit: Die Maßnahme der Bayer-Verantwortlichen, vor dem Spiel Rasseln zu verteilen, stieß freundlich formuliert nicht auf ungeteilte Gegenliebe. Ob die Krachwerkzeuge wohl als Anspielung auf das relativ niedrige Durchschnittsalter der Leverkusener Startelf von 23,81 Jahren gedacht waren? In jedem Fall spielte Atlético die größere Erfahrung der im Schnitt knapp drei Jahre älteren Startformation voll aus. Nach der klaren Niederlage darf sich Bayer noch auf einen Betriebsausflug nach Madrid am 15. März freuen. Dort dürfte das Abenteuer Europa für Roger Schmidt und seine Rasselbande dann enden.