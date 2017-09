Niederlage in Leverkusen Ungefährlicher HSV rutscht in der Tabelle ab

Der Hamburger SV hat in der Bundesliga die vierte Niederlage in Serie kassiert. Beim 0:3 (0:2) im Auswärtsspiel bei Bayer Leverkusen zeigte sich einmal mehr, welche Schwierigkeiten der HSV im Herausspielen von Torchancen hat. Seit dem Sieg gegen Köln am zweiten Spieltag haben die Hamburger keinen Treffer mehr erzielt. Bayer freute sich über die Tore durch Kevin Volland (20. Minute/83.) sowie den neuen Stürmer Lucas Alario (23.) und überholte mit nun sieben Punkten als neuer Zehnter die Hamburger in der Tabelle.

HSV-Trainer Markus Gisdol beließ es beim 4-3-3-System aus dem Spiel gegen Borussia Dortmund, als die taktische Disziplin, nicht aber das Ergebnis stimmte. In Leverkusen sah die Aufteilung zunächst wieder gut aus - aber nur bis zur 20. Minute: Da konnte Leon Bailey per Kopf unbedrängt auf Volland ablegen und der Stürmer erzielte mit einem Flachschuss die Führung. Bayer nutzte den Schwung und erhöhte wenig später durch Alario, erneut nach guter Vorarbeit von Bailey (23.).

Gisdol wechselte zu Beginn der zweiten Halbzeit gleich doppelt, mit Luca Waldschmidt und Bakary Jatta sollte es offensiver werden. Doch das Spiel der Hamburger wurde nur bedingt besser, insgesamt kamen die Gäste im gesamten Spiel auf zwei Schüsse auf das Tor von Leverkusens Torwart Bernd Leno. Leverkusen verlegte sich im Gefühl des sicheren Sieges auf Konter, eine dieser Gelegenheiten nutzte Volland zum dritten Treffer (83.).

Am kommenden Spieltag reist Bayer zum FC Schalke, der HSV steht im Heimspiel gegen den Vorletzten Werder Bremen unter Erfolgsdruck.

Bayer Leverkusen - Hamburger SV 3:0 (2:0)

1:0 Volland (20.)

2:0 Alario (23.)

3:0 Volland (83.)

Leverkusen: Leno - Henrichs, Tha, S. Bender, Wendell - Baumgartlinger, Aránguiz (84. Kohr) - Mehmedi (68. Brandt), Volland, Bailey - Alario (86. Pohjanpalo).

HSV: Mathenia - Diekmeier, Papadopoulos, Mavraj, Sakai - Walace (46. Waldschmidt), Jung, Salihovic (46. Jatta) - Hahn (82. Ito), Wood, Holtby.

Schiedsrichter: Kampka

Gelbe Karten: Wendell, Aránguiz - Walace, Papadopoulos.

Zuschauer: 27.061