Fußball-Bundesliga Bayer startet mit einem Sieg ins Jahr

Bayer Leverkusen gehörte zweifellos zu den Enttäuschungen der Hinrunde. Eine Mannschaft mit diesem Potenzial, mit diesen Spielern, mit Bellarabi, Brandt, Chicharito in der Offensive stand zur Winterpause nur auf Rang neun. Das ist weit hinter den Ansprüchen. Vielleicht wird das Jahr 2017 ja besser - zumindest der Anfang war es. Bayer schlug den vor dem Spieltag Tabellendritten Hertha BSC zum Jahresauftakt 3:1 (2:1).

Dabei brachte es Bayer tatsächlich fertig, einen Strafstoß zu verwandeln. Nach bisher vier Fehlschüssen vom Elfmeterpunkt in der laufenden Saison behielt Hakan Calhanoglu zum zwischenzeitlichen 2:0 die Nerven. Zuvor hatte Ömer Toprak den Ball zum 1:0 über die Linie gestochert. Valentin Stocker hatte für alles in allem schwache Berliner kurz vor der Pause auf 2:1 verkürzt. Calhanoglu machte kurz vor Schluss mit dem 3:1 alles klar.

Mit viel Schwung und dem wieder genesenen Karim Bellarabi ging Bayer in die Partie. Das Team von Roger Schmidt setzte Hertha früh unter Druck, ging engagiert zu Werke und verdient in Führung. Das Tor war allerdings kurios. Ein Berliner Verteidiger schoss einen Teamkollegen an, von da prallte der Ball zu Chicharito und letztlich zu Toprak, der den Ball ins Netz drückte.

Stocker macht das Spiel wieder spannend

Auch im folgenden war Bayer überlegen, das Spiel allerdings verlor deutlich an Klasse. Letztlich war erst der Elfmeter der nächste Höhepunkt der Partie. Herthas Abwehrspieler Marvin Plattenhardt sprang der Ball im Strafraum an die Hand, Schiedsrichter Tobias Stieler entschied auf Strafstoß, den Calhanoglu sicher verwandelte.

Die Partie schien entschieden, aber kurz vor der Halbzeitpause nutzten die Gäste aus Berlin eine Unaufmerksamkeit nach einem Eckball, Valentin Stocker staubte ab, und die Spannung war zurück.

Auch nach dem Wechsel blieb Bayer das dominierende Team, hatte Chancen durch Julian Brandt, Calhanoglu und Chicharito. Hertha versuchte, dagegenzuhalten, aber für ein nominelles Spitzenteam kam einfach zu wenig. Die größte Chance der zweiten Halbzeit hatten die Berliner trotzdem. Vedad Ibisevic scheiterte völlig freistehend aus sechs Metern an Bayer-Keeper Bernd Leno. Fast mit dem Schlusspfiff beendete Calhanoglu mit dem 3:1 das Zittern.

Bayer rückte durch den Erfolg vor auf Rang acht, Hertha rutschte auf Platz fünf ab.

Bayer Leverkusen - Hertha BSC 3:1 (2:1)

Tore: 1:0 Toprak (12.)

2:0 Calhanoglu (Handelfmeter, 35.)

2:1 Stocker (44.)

3:1 (89.) Calhanoglu

Leverkusen: Leno - Henrichs, Toprak, Dragovic (5. Tah), Wendell - Baumgartlinger, Kampl - Calhanoglu, Bellarabi (83. Havertz) - Brandt (74. Mehmedi), Chicharito

Berlin: Jarstein - Pekarik, Stark, Brooks, Plattenhardt - Lustenberger, Skjelbred (87. Allagui) - Esswein, Darida (81. Schieber), Stocker - Ibisevic

Schiedsrichter: Stieler

Zuschauer: 30.000

Gelbe Karten: Ibisevic