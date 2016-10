Pokal-Aus für Bayer Leverkusen Selten schwierig

Stefan Kießling hat am Dienstagabend ein paar Sätze formuliert, die einen interessanten Einblick ins Innenleben von Bayer Leverkusen gewähren. "Das ist die schwierigste Situation, seitdem ich im Verein bin", hat der Stürmer nach dem erschütternden Aus im DFB-Pokal bei den Sportfreunden Lotte erklärt, und den meisten Zuhörern ging erst nach und nach auf, was der 32-Jährige da eigentlich gerade gesagt hatte.

Kießling ist seit über zehn Jahren bei Bayer, er hat die große Bruno-Labbadia-Krise erlebt, das Desaster um Robin Dutt und Michael Ballack und ein halbes Dutzend Trainerwechsel. Zudem gab es den Wirbel um sein Phantomtor von Hoffenheim, in dessen Folge er persönlich bedroht wurde und in eine tiefe sportliche Krise stürzte.

Wenn die gegenwärtige Lage all das übertrifft, muss es ziemlich schlecht stehen, um Bayer 04. Und diesmal steht Roger Schmidt im Mittelpunkt der Krise. In Lotte sah der für den Innenraum gesperrte Trainer vom Bus aus, wie seine Mannschaft trotz Überzahl und Führungstreffer in der Verlängerung noch ins Elfmeterschießen musste - und verlor. "Jetzt haben wir ein Ziel kaputt gemacht durch die ganze Scheiße", sagte Kießling, und zielte damit auch auf seinen Trainer, der den Verein in Unruhe versetzt hat, dessen Verhalten aber auch nach der Verurteilung zu zwei Spielen Sperre nicht wirklich entschlüsselt ist.

Über das "Halt doch die Schnauze" und das "Was bist du denn für ein Spinner", ist hinlänglich diskutiert worden, beinahe übersehen wurde aber eine dritte Aussage Schmidts gegenüber Hoffenheims Julian Nagelsmann vom vorigen Samstag, die mindestens ebenso interessant ist: "Du glaubst auch, Du hast den Fußball erfunden."

Warum äußerte Schmidt sich so verächtlich gegenüber Nagelsmann?

Nagelsmann hatte sich eine Allerweltsreaktion nach einem Foul direkt vor den Trainerbänken erlaubt. Schmidt jedoch reagierte mit Verachtung, und man muss sich fragen: Woher kommt diese Missgunst gegenüber einem jungen Kollegen, dem er zuvor in der Bundesliga noch nie begegnet war? Die Antwort darauf weiß womöglich nicht einmal Schmidt selbst, aber ein es drängen sich einige Theorien auf.

In Leverkusen hat niemand vergessen, dass vor der Saison 16 Bundesligatrainer auf den FC Bayern als Meister tippten, Dortmunds Thomas Tuchel gar keine Prognose abgeben wollte und der Berliner Pal Dardai einen Titelgewinn von Bayer Leverkusen prognostizierte. Ganz, ganz heimlich haben sie am Rhein tatsächlich mit dieser Option liebäugelt, denn die Ausgangslage war günstig wie nie: Bayer konnte alle Leistungsträger halten, schien sich mit Kevin Volland und Julian Baumgartlinger klug verstärkt zu haben und die Mannschaft hat Schmidts Balleroberungsfußball nach zwei Jahren endgültig verstanden.

Die Konkurrenz musste dagegen reihenweise Leistungsträger ersetzen, der FC Bayern hatte einen Trainerwechsel zu verarbeiten. Und tatsächlich wirken Mönchengladbach, Dortmund, Wolfsburg, Schalke und selbst die Münchner anfälliger als im Vorjahr. Doch Leverkusen profitiert nicht.

Und das ist umso ärgerlicher, da nun lauter Konkurrenten vor den ambitionierten Rheinländern stehen, die einen ganz ähnlichen Stil pflegen. Jenen Fußball, den eigentlich Leverkusen am besten beherrschten müsste. Man könne mit dieser Spielweise "eher überperformen" als mit viel Ballbesitz, hat Schmidt einmal gesagt, und diese Saison zeigt eindrucksvoll, wie genau dieser Befund zutrifft.

"Ich bin kein großer Freund der Position"

Doch statt Bayer wachsen Leipzig, Hertha, Hoffenheim, Köln und Frankfurt über sich hinaus. Das muss Schmidt kränken, denn dieser Trainer ist sehr stolz auf seinen Stil. Vielleicht hat er sogar das Gefühl, eine Erfindung gemacht zu haben, mit der nun andere Erfolg haben.

In jedem Fall befeuert Schmidt die Dynamik des Niedergangs durch sein Verhalten, statt wirksame Gegenmaßnahmen zu finden. Und so langsam fangen auch die Spieler an, sich über ihren Trainer zu ärgern. Kapitän Lars Bender hat sich vorige Woche öffentlich über seine neue Rolle beschwert: "Dass ich plötzlich Rechtsverteidiger spiele, überrascht mich ehrlich gesagt selber, ich bin kein großer Freund der Position." Und Kießlings "durch die ganze Scheiße" sei nun das erste Saisonziel verpasst, klingt wie ein Affront.

Eine öffentliche Trainerdebatte wollen sie trotzdem nicht führen in Leverkusen, Schmidt habe "ein paar Fehler gemacht", sagte Sportchef Rudi Völler, aber noch vertraue er diesem Mann, der am kommenden Samstag in Wolfsburg wieder nur auf der Tribüne oder wie Lotte im Mannschaftsbus zuschauen darf.